Сборная Ирана получила визы для участия в чемпионате мира в США

Посол Ирана в Анкаре Мохаммад-Хасан Хабиболлазаде сообщил, что сборная Ирана получила визы для участия в чемпионате мира по футболу 2026 года.
Предстоящий мундиаль впервые пройдет с участием 48 национальных команд. Турнир также станет первым в истории, который примут сразу три страны — США, Канада и Мексика. Соревнования состоятся с 11 июня по 19 июля.
«Визы для игроков национальной сборной Ирана были выданы в течение 48 часов, минуя необходимость в физическом присутствии игроков и в снятии у них отпечатков пальцев в мексиканском посольстве», — сказал Хабиболлазаде, слова которого приводит гостелерадиокомпания Ирана.
Изначально тренировочная база иранской команды должна была располагаться в американском штате Аризона. Однако из-за вооруженного конфликта с США и опасений за безопасность футболистов Федерация футбола Ирана обратилась в ФИФА с просьбой перенести базу в Мексику. Как сообщил 24 мая президент организации Мехди Тадж, этот запрос был одобрен.
На групповом этапе чемпионата мира сборная Ирана проведет два матча в Инглвуде (штат Калифорния): против Новой Зеландии 15 июня и Бельгии 21 июня. Затем команда сыграет в Сиэтле со сборной Египта 26 июня.