Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Волейбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Товарищеские матчи
21:45
Польша
:
Нигерия
Все коэффициенты
П1
2.15
X
3.30
П2
3.62
Футбол. Товарищеские матчи
04.06
Испания
:
Ирак
Все коэффициенты
П1
1.05
X
16.00
П2
50.00
Футбол. Товарищеские матчи
завершен
Канада
2
:
Узбекистан
0
П1
X
П2
Футбол. Товарищеские матчи
завершен
Хорватия
0
:
Бельгия
2
П1
X
П2
Футбол. Товарищеские матчи
завершен
Марокко
4
:
Мадагаскар
0
П1
X
П2
Футбол. Товарищеские матчи
завершен
Уэльс
1
:
Гана
1
П1
X
П2

Сборная Ирана получила визы для участия в чемпионате мира в США

Футболистам сделали визы за 48 часов.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Посол Ирана в Анкаре Мохаммад-Хасан Хабиболлазаде сообщил, что сборная Ирана получила визы для участия в чемпионате мира по футболу 2026 года.

Предстоящий мундиаль впервые пройдет с участием 48 национальных команд. Турнир также станет первым в истории, который примут сразу три страны — США, Канада и Мексика. Соревнования состоятся с 11 июня по 19 июля.

«Визы для игроков национальной сборной Ирана были выданы в течение 48 часов, минуя необходимость в физическом присутствии игроков и в снятии у них отпечатков пальцев в мексиканском посольстве», — сказал Хабиболлазаде, слова которого приводит гостелерадиокомпания Ирана.

Изначально тренировочная база иранской команды должна была располагаться в американском штате Аризона. Однако из-за вооруженного конфликта с США и опасений за безопасность футболистов Федерация футбола Ирана обратилась в ФИФА с просьбой перенести базу в Мексику. Как сообщил 24 мая президент организации Мехди Тадж, этот запрос был одобрен.

На групповом этапе чемпионата мира сборная Ирана проведет два матча в Инглвуде (штат Калифорния): против Новой Зеландии 15 июня и Бельгии 21 июня. Затем команда сыграет в Сиэтле со сборной Египта 26 июня.