Сборная Ирана получила визы для участия в чемпионате мира в США

Изначально тренировочная база иранской команды должна была располагаться в американском штате Аризона. Однако из-за вооруженного конфликта с США и опасений за безопасность футболистов Федерация футбола Ирана обратилась в ФИФА с просьбой перенести базу в Мексику. Как сообщил 24 мая президент организации Мехди Тадж, этот запрос был одобрен.