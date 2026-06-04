ESPN опубликовал топ-10 лучших молодых игроков ЧМ-2026

Американское издание ESPN представило рейтинг лучших молодых футболистов, которые могут ярко проявить себя на чемпионате мира 2026 года. Мундиаль пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике.
Лидером списка стал нападающий «Барселоны» Ламин Ямаль, выступающий за сборную Испании. Второе место занял полузащитник мадридского «Реала» Арда Гюлер из Турции, а замкнул тройку лучших хавбек «ПСЖ» и сборной Португалии Жоау Невеш.
В топ-10 также вошли защитник «Барселоны» Пау Кубарси (Испания), полузащитник «Комо» Нико Пас (Аргентина), форвард «ПСЖ» Дезире Дуэ (Франция), хавбек «Ювентуса» Кенан Йылдыз (Турция), полузащитник «ПСЖ» Уоррен Заир-Эмери (Франция), вингер «Баварии» Ленарт Карл (Германия) и нападающий «Лейпцига» Ян Диоманд из Кот-д'Ивуара.