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ФИФА запретила использование многоразовых бутылок на ЧМ‑2026

По сообщению Reuters, Международная федерация футбола (ФИФА) ввела запрет на использование многоразовых бутылок во время чемпионата мира по футболу 2026 года — решение принято из соображений безопасности.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Соцсети

Ранее организация разрешала проносить на стадионы пустые прозрачные многоразовые пластиковые бутылки. Однако в четверг, 4 июня, в кодекс поведения на стадионах были в последний момент внесены изменения: теперь посетителям запрещено использовать такие емкости. Ограничение распространяется и на другие предметы — в том числе обычные бутылки, кружки, стеклянные, консервные и жестяные банки.

В заявлении организации подчеркивается:

«ФИФА стремится защитить здоровье и безопасность всех игроков, судей, болельщиков, волонтеров и персонала».

Решение вызвало обеспокоенность среди болельщиков: они опасаются, что будет сложно переносить жару — температура на некоторых стадионах может достигать 26−28 °C, — а также переживают из‑за возможного ограничения доступа к питьевой воде внутри арен. В ФИФА заверили, что примут необходимые меры для решения этих проблем.

Чемпионат мира по футболу пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике. Впервые в истории турнира в нем примут участие 48 национальных команд. До этого максимальное число участников составляло 32 сборные.