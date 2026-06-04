ФИФА запретила использование многоразовых бутылок на ЧМ‑2026

Ранее организация разрешала проносить на стадионы пустые прозрачные многоразовые пластиковые бутылки. Однако в четверг, 4 июня, в кодекс поведения на стадионах были в последний момент внесены изменения: теперь посетителям запрещено использовать такие емкости. Ограничение распространяется и на другие предметы — в том числе обычные бутылки, кружки, стеклянные, консервные и жестяные банки.