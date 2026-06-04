Генич не уверен, что Россия смогла бы отобраться на ЧМ-2026

«Для начала пришлось бы туда отбираться. А это тоже непросто. Скорее всего, этой весной играли бы в европейских стыках. Там надо одержать две победы в матчах запредельного уровня через три дня на четвертый.
С учетом интенсивности РПЛ не факт, что футболистам хватило бы сил. Но если бы мы все-таки попали в финальный турнир, все зависело бы от жеребьевки. Да и от многих других факторов. В Америке надо перестраиваться на другой часовой пояс, климат.
Вполне допускаю, что в плей-офф мы бы не вышли. Я патриотично настроен в отношении сборной. Но нашу суперсерию, когда мы долгое время вообще никому не проигрывали, не надо переоценивать. Товарищеские матчи нельзя сравнивать даже с отборочными играми крупных турниров. Не говоря уже о финальных стадиях», — сказал Генич.
В феврале 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили российские сборные и клубы от участия в международных соревнованиях. С тех пор сборная России вынуждена проводить исключительно товарищеские матчи.
Европейский отбор на ЧМ-2026 стартовал 21 марта 2025 года и завершился 31 марта 2026 года. В финальную часть турнира вышли 16 из 54 европейских сборных.
Чемпионат мира по футболу пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике. Впервые в истории турнира в нем примут участие 48 сборных — на предыдущих восьми мундиалях участвовали по 32 команды.
Хоссам Хассан
Валерий Карпин
Мостафа Зико
(Мохамед Хани)
65′
66
Карим Хафез
19
Марван Атея
23
Мустафа Шобеир
46′
1
Мохамед Эль-Шенави
3
Мохамед Хани
85′
24
Тарек Алаа
2
Яссер Ибрахим
87′
4
Хоссам Абдельмагид
6
Мохамед Абдель Монем
46′
5
Рами Рабиа
25
Ахмед Сайед
35′
20
Ибрагим Адель
7
Махмуд Хассан Трезеге
34′
11
Мостафа Зико
8
Эмам Ашур
34′
90
Хайссем Хассан
86′
98
Хамза Абделькарим
22
Омар Мармуш
72′
18
Набиль Эмад
77′
17
Моханад Лашин
87′
27
Махмуд Сабер
12
Станислав Агкацев
30
Илья Вахания
24
Александр Сильянов
67
Максим Глушенков
4
Данил Круговой
73′
22
Мингиян Бевеев
3
Игорь Дивеев
61′
14
Виктор Мелехин
27
Иван Обляков
60′
59
Алексей Миранчук
7
Алексей Батраков
41′
60′
6
Дмитрий Баринов
21
Антон Миранчук
73′
95
Никита Кривцов
13
Иван Сергеев
73′
28
Георгий Мелкадзе
18
Матвей Кисляк
73′
15
Артем Карпукас
83′
Главный судья
Лалу Бенбрахам
(Алжир)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти