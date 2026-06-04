Дешам назвал единственный недостаток сборной Франции

Среди дебютантов, получивших первый вызов на чемпионат мира, выделяются полузащитник Райан Шерки из «Манчестер Сити», форвард «Монако» Магнес Аклиуш и представитель «Пари Сен-Жермен» Дезире Дуэ.
— Что касается индивидуального таланта, у нас много сильных игроков, и у меня предостаточно вариантов. Единственный незначительный недостаток, на который я могу указать в 2026 году, и это просто факт, заключается в том, что те, кто был в 2018 году, уже имели опыт выступлений в 2014 и 2016 годах, а в этот раз у меня много молодых игроков с ограниченным опытом участия в крупных соревнованиях.
Когда они надевают эту форму, на игроках лежит ответственность. Это заставляет их отвечать за свои действия и требует от них хорошей игры. С самого первого дня, 14 лет назад, я говорил им: «Когда вы присоединяетесь к сборной Франции, вы приходите сюда не для того, чтобы брать. Вы здесь, чтобы отдавать», — приводит слова Дешама пресс-служба ФИФА.
Напомним, сборная Франции выиграла чемпионат мира в 2018 году и вышла в финал турнира в Катаре в 2022 году, уступив Аргентине в серии пенальти (3:3, 2:4).
Чемпионат мира пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике. На групповом этапе Франция сыграет с командами Сенегала (16 июня), Ирака (23 июня) и Норвегии (26 июня).