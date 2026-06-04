Футболисты на ЧМ смогут сообщать о расизме специальным жестом

Как сообщил в соцсетях журналист Генри Винтер, игроки должны будут скрестить руки перед грудью. Как только арбитр увидит жест, он будет обязан начать трехэтапную процедуру в рамках кампании Международной федерации футбола (FIFA) «Нет расизму». При первом эпизоде матч будет приостановлен; если оскорбления продолжатся — во встрече будет объявлен 15-минутный перерыв, а игроки покинут поле. В случае третьего инцидента игра будет прекращена.
Впервые правило с этим жестом было протестировано на чемпионате мира среди женщин до 20 лет. Турнир состоялся в 2024 году в Колумбии. Решение было принято после того, как все 211 национальных ассоциаций единогласно одобрили антирасистскую инициативу на 74-м конгрессе ФИФА в Бангкоке.
Чемпионат мира 2026 года пройдет в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Впервые в турнире примут участие 48 сборных.