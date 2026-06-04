Футболисты на ЧМ смогут сообщать о расизме специальным жестом

Как сообщил в соцсетях журналист Генри Винтер, игроки должны будут скрестить руки перед грудью. Как только арбитр увидит жест, он будет обязан начать трехэтапную процедуру в рамках кампании Международной федерации футбола (FIFA) «Нет расизму». При первом эпизоде матч будет приостановлен; если оскорбления продолжатся — во встрече будет объявлен 15-минутный перерыв, а игроки покинут поле. В случае третьего инцидента игра будет прекращена.