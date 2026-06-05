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Норвежские футболисты сделали фото в стиле викингов перед ЧМ

Сборная Норвегии по футболу сделала общекомандное фото в стиле викингов в преддверии старта предстоящего чемпионата мира 2026 года.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Соцсети

Фото опубликовано в соцсетях национальной команды. На фото футболисты одеты как викинги, они стоят на побережье водоема, по которому плывут драккары — узкие парусно-гребные ладьи викингов.

Чемпионат мира пройдет в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Сборная Норвегии попала в группу I, где сыграет с Францией, Сенегалом и Ираком.

Сборная Норвегии занимает 31-е место в рейтинге сборных от ФИФА. Команда попала в финальную часть чемпионата мира впервые с 1998 года. В отборе норвежцы выиграли все восемь матчей, а лидер команды Эрлинг Холанд забил 16 голов.