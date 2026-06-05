Норвежские футболисты сделали фото в стиле викингов перед ЧМ

Сборная Норвегии занимает 31-е место в рейтинге сборных от ФИФА. Команда попала в финальную часть чемпионата мира впервые с 1998 года. В отборе норвежцы выиграли все восемь матчей, а лидер команды Эрлинг Холанд забил 16 голов.