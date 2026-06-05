ФИФА запретила использование вувузел на чемпионате мира-2026

Под запрет также попадут лазерные указки, приборы, излучающие лазерные лучи, и аналогичные световые устройства. Кроме того, болельщикам нельзя будет проносить на стадионы многоразовые пластиковые бутылки. В ФИФА объяснили это решение соображениями безопасности, указав на риск травм от брошенных предметов.