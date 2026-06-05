ФИФА запретила использование вувузел на чемпионате мира-2026

Международная федерация футбола опубликовала правила поведения на 16 стадионах, которые примут матчи чемпионата мира 2026 года. Согласно документу, на аренах турнира будет запрещено использовать вувузелы, свистки, воздушные рожки и другие предметы, издающие громкие звуки.
Как отмечает Reuters, вувузелы стали одним из символов чемпионата мира 2010 года в ЮАР, однако их резкий и громкий звук вызывал жалобы со стороны зрителей, игроков и телезрителей. Поэтому на ЧМ-2026 ФИФА решила ограничить использование подобных устройств.
Под запрет также попадут лазерные указки, приборы, излучающие лазерные лучи, и аналогичные световые устройства. Кроме того, болельщикам нельзя будет проносить на стадионы многоразовые пластиковые бутылки. В ФИФА объяснили это решение соображениями безопасности, указав на риск травм от брошенных предметов.
Турнир пройдет в США, Мексике и Канаде с 11 июня по 19 июля.