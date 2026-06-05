Стало известно, кто выступит на концерте в честь открытия ЧМ

Хедлайнерами церемонии открытия чемпионата мира будут колумбийская певица Шакира и нигерийский исполнитель Burna Boy — авторы гимна турнира «Dai Dai». Также в шоу выступят мексиканские исполнители Алехандро Фернандес, Белинда и Лила Даунс, мексиканские группы Los Ángeles Azules и Maná, венесуэльский певец Danny Ocean, колумбийский реггетон-исполнитель J Balvin и двукратная обладательница «Грэмми», южноафриканская певица Tyla.
Ожидается, что церемония открытия будет длиться около полутора часов.
Чемпионат мира по футболу пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике. Впервые в истории турнира в нем примут участие 48 сборных — на предыдущих восьми мундиалях участвовали по 32 команды.
Матч открытия ЧМ-2026, в котором сыграют сборные Мексики и ЮАР, пройдет на стадионе «Ацтека» в Мехико в четверг, 11 июня. Начало матча — в 22:00 по московскому времени.