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ФИФА изменила формат предматчевых церемоний на ЧМ-2026

Перед матчами ЧМ для прослушивания гимнов будут выходить все футболисты, включенные в заявку на игру, вместо привычных 11 игроков стартового состава.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: FIFA

На предматчевую церемонию перед матчами чемпионата мира будут выходить футболисты, включенные в заявку на игру. Об этом заявил президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино, комментарий которого приводит газета L'Equipe.

«Все игроки и арбитры будут стоять лицом друг к другу в центре поля во время исполнения гимнов, что поможет создать момент единства и гордости», — сказал Инфантино.

Сами церемонии теперь будут «360-градусными» и ориентированными на болельщиков. Футболисты сборных будут располагаться полукругом вдоль линии центрального круга, а на газон будут выкладываться огромные флаги стран-участниц. Такая схема, по задумке ФИФА, позволит лучше видеть происходящее фанатам на любых местах стадиона.

После исполнения гимнов игроки займут позиции для предматчевых фотографий, а капитаны проведут обмен рукопожатиями и определят владение мячом по результатам жеребьевки. ФИФА также сообщает, что на более поздних этапах турнира предматчевая церемония будет включать в себя дополнительные элементы, такие как цветной дым или пиротехника.

Чемпионат мира пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике. В турнире впервые примут участие 48 команд.