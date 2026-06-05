ФИФА изменила формат предматчевых церемоний на ЧМ-2026

На предматчевую церемонию перед матчами чемпионата мира будут выходить футболисты, включенные в заявку на игру. Об этом заявил президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино, комментарий которого приводит газета L'Equipe.
«Все игроки и арбитры будут стоять лицом друг к другу в центре поля во время исполнения гимнов, что поможет создать момент единства и гордости», — сказал Инфантино.
Сами церемонии теперь будут «360-градусными» и ориентированными на болельщиков. Футболисты сборных будут располагаться полукругом вдоль линии центрального круга, а на газон будут выкладываться огромные флаги стран-участниц. Такая схема, по задумке ФИФА, позволит лучше видеть происходящее фанатам на любых местах стадиона.
После исполнения гимнов игроки займут позиции для предматчевых фотографий, а капитаны проведут обмен рукопожатиями и определят владение мячом по результатам жеребьевки. ФИФА также сообщает, что на более поздних этапах турнира предматчевая церемония будет включать в себя дополнительные элементы, такие как цветной дым или пиротехника.
Чемпионат мира пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике. В турнире впервые примут участие 48 команд.