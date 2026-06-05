ФИФА изменила формат предматчевых церемоний на ЧМ-2026

После исполнения гимнов игроки займут позиции для предматчевых фотографий, а капитаны проведут обмен рукопожатиями и определят владение мячом по результатам жеребьевки. ФИФА также сообщает, что на более поздних этапах турнира предматчевая церемония будет включать в себя дополнительные элементы, такие как цветной дым или пиротехника.