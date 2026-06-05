Игорь Дивеев рассказал, за кого будет болеть на ЧМ-2026

26-летний Дивеев перешел этой зимой в «Зенит» из ЦСКА в результате обмена. В обратном направлении отправился аргентинский нападающий Лусиану Гонду. Футболист выступал за армейцев с 2019 года и провел за клуб 203 матча, в которых забил 20 мячей.