Игорь Дивеев рассказал, за кого будет болеть на ЧМ-2026

«Буду болеть за Португалию. У них очень сильный состав, и я, как фанат Роналду, надеюсь, что он выиграет чемпионат мира», — заявил Дивеев в интервью «Кинопоиску».
На ЧМ-2026 сборная Португалии сыграет в одной группе с ДР Конго (17 июня), Узбекистаном (23 июня) и Колумбией (28 июня).
26-летний Дивеев перешел этой зимой в «Зенит» из ЦСКА в результате обмена. В обратном направлении отправился аргентинский нападающий Лусиану Гонду. Футболист выступал за армейцев с 2019 года и провел за клуб 203 матча, в которых забил 20 мячей.
В составе «Зенита» Дивеев стал чемпионом России по итогам сезона. Соглашение игрока с сине-бело-голубыми рассчитано до конца июня 2029 года.