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Игорь Дивеев рассказал, за кого будет болеть на ЧМ-2026

Защитник петербургского «Зенита» и сборной России Игорь Дивеев рассказал, за какую сборную будет болеть на чемпионате мира 2026 года в США, Канаде и Мексике.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

«Буду болеть за Португалию. У них очень сильный состав, и я, как фанат Роналду, надеюсь, что он выиграет чемпионат мира», — заявил Дивеев в интервью «Кинопоиску».

На ЧМ-2026 сборная Португалии сыграет в одной группе с ДР Конго (17 июня), Узбекистаном (23 июня) и Колумбией (28 июня).

26-летний Дивеев перешел этой зимой в «Зенит» из ЦСКА в результате обмена. В обратном направлении отправился аргентинский нападающий Лусиану Гонду. Футболист выступал за армейцев с 2019 года и провел за клуб 203 матча, в которых забил 20 мячей.

В составе «Зенита» Дивеев стал чемпионом России по итогам сезона. Соглашение игрока с сине-бело-голубыми рассчитано до конца июня 2029 года.