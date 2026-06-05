«Дело в деньгах». Премьер Британии раскритиковал организацию ЧМ

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер раскритиковал решение ФИФА о запрете проносить на матчи чемпионата мира 2026 года пластиковые бутылки с водой.
«Это просто неправильно. И я не могу отделаться от мысли, что все дело в деньгах. То есть пластиковые бутылки проносить нельзя, а внутри на стадионе можно купить бутылку воды? И, конечно, она будет дорогой.
Сами билеты стоят целое состояние — на мой взгляд, слишком дорого. Продажа билетов и так приносит огромные деньги. Это неверная политика», — заявил политик.
Чемпионат мира стартует 11 июня и будет продолжаться до 19 июля в Мексике, США и Канаде. 48 команд будут бороться за титул чемпионов мира. Дебютируют на мундиале сборные Узбекистана, Кюрасао, Кабо-Верде и Иордании. Действующий чемпион мира — сборная Аргентины.