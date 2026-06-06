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Хэмилтон признался, за кого будет болеть на ЧМ

Семикратный чемпион Формулы-1 Льюис Хэмилтон признался, что будет болеть за две сборные на чемпионате мира.

Источник: JOEL CARRETT/EPA/TASS

Пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон рассказал, что будет поддерживать не только Англию, но и Бразилию на чемпионате мира по футболу, сообщает The Telegraph.

Хэмилтон родился в Англии и известен как болельщик «Арсенала», однако признался, что с детства следил за сборной Бразилии и всегда испытывал к ней особое отношение.

«Для меня это на одном уровне с Англией. Честно говоря, Бразилия всегда была моей любимой командой», — сказал Хэмилтон.

Гонщик объяснил, что его привлекали стиль игры бразильцев, культура и яркость футболистов, которых он смотрел в детстве.

«Когда я рос в Англии, я любил смотреть, как играет Бразилия. Думаю, дело в цветах, культуре, а игроки всегда выглядели самыми техничными, они были такими крутыми», — отметил семикратный чемпион Формулы-1.

«Я ценю то, откуда они вышли. Многие игроки пришли с улиц, где играли без обуви, и в бразильской культуре есть что-то особенное», — добавил Хэмилтон.

Бразилия занимает особое место в карьере Хэмилтона и из-за Айртона Сенны, которого британец называл своим кумиром. В 2022 году гонщик получил почетное гражданство Бразилии.

Чемпионат мира 2026 года пройдет в США, Канаде и Мексике. Турнир стартует 11 июня.

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