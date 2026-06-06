Хэмилтон признался, за кого будет болеть на ЧМ

Пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон рассказал, что будет поддерживать не только Англию, но и Бразилию на чемпионате мира по футболу, сообщает The Telegraph.
Хэмилтон родился в Англии и известен как болельщик «Арсенала», однако признался, что с детства следил за сборной Бразилии и всегда испытывал к ней особое отношение.
«Для меня это на одном уровне с Англией. Честно говоря, Бразилия всегда была моей любимой командой», — сказал Хэмилтон.
Гонщик объяснил, что его привлекали стиль игры бразильцев, культура и яркость футболистов, которых он смотрел в детстве.
«Когда я рос в Англии, я любил смотреть, как играет Бразилия. Думаю, дело в цветах, культуре, а игроки всегда выглядели самыми техничными, они были такими крутыми», — отметил семикратный чемпион Формулы-1.
«Я ценю то, откуда они вышли. Многие игроки пришли с улиц, где играли без обуви, и в бразильской культуре есть что-то особенное», — добавил Хэмилтон.
Бразилия занимает особое место в карьере Хэмилтона и из-за Айртона Сенны, которого британец называл своим кумиром. В 2022 году гонщик получил почетное гражданство Бразилии.
Чемпионат мира 2026 года пройдет в США, Канаде и Мексике. Турнир стартует 11 июня.