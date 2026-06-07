Сборная Аргентины обыграла Гондурас без Месси

В товарищеском матче, состоявшемся в Колледж-Стейшене (штат Техас), сборная Аргентины по футболу одержала победу над командой Гондураса со счетом 2:0.
Авторами голов стали Лаутаро Мартинес, реализовавший пенальти на 37-й минуте, и Джулиано Симеоне, отличившийся на 54-й минуте. Капитан аргентинской сборной Лионель Месси провел игру в запасе.
Чемпионат мира 2026 года пройдет в США, Канаде и Мексике в период с 11 июня по 19 июля. Действующие чемпионы мира, аргентинцы, в группе J встретятся с командами Алжира, Австрии и Иордании.
В другом матче, прошедшем в Кливленде (штат Огайо), сборная Бразилии обыграла команду Египта со счетом 2:1. У бразильцев забили Бруно Гимарайнс (7-я минута) и Эндрик (52-я). Единственный гол египетской сборной записал на свой счет Мостафа Зико (11-я минута).
Результаты остальных встреч:
Венесуэла — Турция — 1:2;
Кюрасао — Аруба — 4:0.