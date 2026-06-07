Ямаль дал необычное обещание в случае победы на ЧМ

Вингер «Барселоны» и сборной Испании Ламин Ямаль рассказал, какое обещание готов выполнить в случае победы на чемпионате мира, сообщает ElDesmarque со ссылкой на видео на YouTube-канале футболиста.
18-летний игрок ответил на вопросы болельщиков и затронул несколько тем, связанных с предстоящим турниром. В частности, Ямаля спросили, что он пообещает сделать, если сборная Испании выиграет чемпионат мира.
«Обещаю, что если выиграю чемпионат мира, то отращу бороду и усы на три недели. Обещаю, что если выиграю чемпионат мира, разыграю 100 Beats», — сказал Ямаль.
Футболист также рассказал, что помнит чемпионат мира 2014 года, на котором победила Германия, и назвал матч немцев с Бразилией одним из эпизодов, оставшихся в памяти.
Отдельно Ямаль вспомнил опыт Евро-2024, где Испания стала чемпионом. По словам игрока, первый крупный международный турнир научил его спокойнее относиться к давлению и понимать, что соревнование длится долго.
Чемпионат мира 2026 года пройдет в США, Канаде и Мексике. Сборная Испании на групповом этапе сыграет с Кабо-Верде, Саудовской Аравией и Уругваем.