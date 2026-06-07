Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Фигурное катание
Спортивные видео
Другие
Авто/мото
Волейбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Товарищеские матчи
21:45
Хорватия
:
Словения
Все коэффициенты
П1
1.42
X
4.71
П2
8.00
Футбол. Товарищеские матчи
22:00
Марокко
:
Норвегия
Все коэффициенты
П1
2.80
X
3.43
П2
2.47
Футбол. Товарищеские матчи
22:00
Греция
:
Италия
Все коэффициенты
П1
2.55
X
3.45
П2
2.95
Футбол. Товарищеские матчи
завершен
Панама
1
:
Босния и Герцеговина
1
П1
X
П2
Футбол. Товарищеские матчи
завершен
Швейцария
1
:
Австралия
1
П1
X
П2
Футбол. Товарищеские матчи
завершен
Англия
1
:
Новая Зеландия
0
П1
X
П2

Ямаль дал необычное обещание в случае победы на ЧМ

Вингер «Барселоны» и сборной Испании Ламин Ямаль заявил, что отрастит бороду и усы, если выиграет чемпионат мира.

Источник: Reuters

Вингер «Барселоны» и сборной Испании Ламин Ямаль рассказал, какое обещание готов выполнить в случае победы на чемпионате мира, сообщает ElDesmarque со ссылкой на видео на YouTube-канале футболиста.

18-летний игрок ответил на вопросы болельщиков и затронул несколько тем, связанных с предстоящим турниром. В частности, Ямаля спросили, что он пообещает сделать, если сборная Испании выиграет чемпионат мира.

«Обещаю, что если выиграю чемпионат мира, то отращу бороду и усы на три недели. Обещаю, что если выиграю чемпионат мира, разыграю 100 Beats», — сказал Ямаль.

Футболист также рассказал, что помнит чемпионат мира 2014 года, на котором победила Германия, и назвал матч немцев с Бразилией одним из эпизодов, оставшихся в памяти.

Отдельно Ямаль вспомнил опыт Евро-2024, где Испания стала чемпионом. По словам игрока, первый крупный международный турнир научил его спокойнее относиться к давлению и понимать, что соревнование длится долго.

Чемпионат мира 2026 года пройдет в США, Канаде и Мексике. Сборная Испании на групповом этапе сыграет с Кабо-Верде, Саудовской Аравией и Уругваем.