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Возле базы сборной Англии на ЧМ-2026 произошла стрельба

По сообщению The Athletic, недалеко от тренировочной базы сборной Англии по футболу на чемпионате мира 2026 года произошла стрельба. В результате инцидента пострадали девять человек.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Полиция получила вызов утром в субботу, 6 июня, после сообщений о стрельбе на Трост‑авеню в Канзас‑Сити (штат Миссури). Прибыв на место, сотрудники обнаружили большую расходящуюся толпу. Первоначально стало известно о трех взрослых женщинах, получивших ранения и госпитализированных. Позже выяснилось, что всего в местные больницы с неопасными для жизни травмами обратились девять взрослых.

Инцидент произошел в десяти минутах езды от базы сборной Англии. На момент публикации подозреваемые не были задержаны, однако полицейские продолжали патрулировать местность.

Как сообщает «РИА Новости Спорт», база сборной Англии находится в одном из самых опасных городов США. По информации источника, общий показатель насильственных преступлений в Канзас-Сити составляет 1,3 тысячи на 100 тысяч человек (в четыре раза больше, чем в среднем по стране).

Чемпионат мира 2026 года пройдет с 11 июня по 19 июля сразу на территории трех стран — США, Канады и Мексики. Впервые в истории в нем примут участие 48 национальных команд. Сборная Англии выступит в группе L, где ей предстоят матчи против команд Хорватии (17 июня), Ганы (23 июня) и Панамы (28 июня). Матчи пройдут в Арлингтоне, Фоксборо и Нью-Джерси. Напомним, что англичане — победители домашнего чемпионата мира 1966 года.