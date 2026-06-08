Возле базы сборной Англии на ЧМ-2026 произошла стрельба

Чемпионат мира 2026 года пройдет с 11 июня по 19 июля сразу на территории трех стран — США, Канады и Мексики. Впервые в истории в нем примут участие 48 национальных команд. Сборная Англии выступит в группе L, где ей предстоят матчи против команд Хорватии (17 июня), Ганы (23 июня) и Панамы (28 июня). Матчи пройдут в Арлингтоне, Фоксборо и Нью-Джерси. Напомним, что англичане — победители домашнего чемпионата мира 1966 года.