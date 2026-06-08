Два лидера сборной Марокко получили травмы перед ЧМ-2026

Чемпионат мира пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике. Впервые в истории турнира в нем примут участие 48 национальных команд. Сборная Марокко на групповом этапе встретится с Бразилией (13 июня), Шотландией (19 июня) и Гаити (25 июня). Матчи пройдут в Нью-Джерси, Фоксборо и Атланте.