Два лидера сборной Марокко получили травмы перед ЧМ-2026

Накануне сборная Марокко сыграла вничью с Норвегией в товарищеском матче (1:1). В этой встрече травму получил защитник «Манчестер Юнайтед» Нуссаир Мазрауи, а также форвард «Бетиса» Абде Эззалзули, отличившийся в этом матче результативной передачей. Абде был заменен в перерыве.
По информации марокканских инсайдеров, у Мазрауи диагностирован вывих плеча. В свою очередь, Абде предстоит пройти дополнительное медицинское обследование — врачи планируют детально оценить состояние его колена.
Чемпионат мира пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике. Впервые в истории турнира в нем примут участие 48 национальных команд. Сборная Марокко на групповом этапе встретится с Бразилией (13 июня), Шотландией (19 июня) и Гаити (25 июня). Матчи пройдут в Нью-Джерси, Фоксборо и Атланте.