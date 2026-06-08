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Глушаков объяснил, почему Анчелотти взял Неймара на ЧМ-2026

Бывший полузащитник сборной России Денис Глушаков прокомментировал решение тренерского штаба сборной Бразилии включить Неймара в состав команды на ЧМ-2026.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Олег Бухарев/ТАСС

По мнению Глушакова, тренерский штаб сборной Бразилии принял решение включить форварда Неймара в заявку на чемпионат мира из-за известности и популярности нападающего.

«Карло Анчелотти — это большое имя в футболе. И то, что он взял Неймара на чемпионат мира, — это политический момент. Потому что Неймар — любимец публики и кумир Бразилии», — сказал Глушаков в эфире «Матч ТВ».

34-летний Неймар забил в составе сборной Бразилии 79 мячей, форвард является лучшим снайпером в истории национальной команды своей страны. Сборная Бразилии на групповом этапе чемпионата мира — 2026 сыграет с командами Марокко, Гаити и Шотландии.

Денис Глушаков выступал в Российской Премьер-лиге за «Спартак», «Локомотив», «Пари НН», «Ахмат» и «Химки». Вместе с красно-белыми игрок стал чемпионом России и обладателем Суперкубка страны. В составе сборной России на счету Глушакова 57 матчей, в которых он забил пять мячей и отдал одну голевую передачу.