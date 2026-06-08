Руслан Пименов: Испания ближе всех к победе на ЧМ-2026

«Испания ближе всех к победе на чемпионате мира. За эту команду играют суперфутболисты. Нельзя сбрасывать со счетов молодое поколение португальцев с дедушкой Роналду. Думаю, групповой этап мало кого заинтересует. Это все превращается в Лигу чемпионов современного образца. Будет много проходных матчей. Основная часть чемпионата мира начнется в ⅛ финала», — передает слова Руслана Пименова «РБ Спорт».
Чемпионат мира по футболу в США, Мексике и Канаде пройдет с 11 июня по 19 июля 2026 года. Впервые в истории турнира в нем примут участие 48 сборных — на предыдущих восьми мундиалях участвовали по 32 команды. На групповом этапе ЧМ-2026 сборная Испании сыграет с командами Кабо-Верде (15 июня), Саудовской Аравии (21 июня) и Уругвая (26 июня). Матчи пройдут в Атланте и Гвадалахаре.
Впервые в истории со сборной Испании на чемпионат мира не поедет ни один футболист «Реала». На предыдущий чемпионат мира в составе «красной фурии» были два игрока «королевского» клуба — защитник Дани Карвахаль и полузащитник Марко Асенсио.
Руслан Пименов известен по выступлениям за московский «Локомотив», в составе которого дважды становился чемпионом России и дважды выигрывал Кубок страны. Также он поиграл во французском «Метце» и московском «Динамо». В разное время выступал за молодежную и основную сборную России. В составе национальной команды участвовал в чемпионате мира 2002 года в Японии и Южной Корее.