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Бразильский арбитр Сампайо обслужит матч открытия ЧМ‑2026

Бразильская бригада арбитров во главе с Уилтоном Сампайо обслужит матч открытия чемпионата мира 2026 года Мексика — ЮАР, сообщает пресс‑служба Международной федерации футбола (ФИФА).

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Встреча группы А пройдет 11 июня в Мехико и начнется в 22:00 по московскому времени.

Главным арбитром матча назначен бразилец Уилтон Сампайо. Помогать ему будут его соотечественники Бруно Пирес и Бруно Бошилья. За работу VAR будет отвечать Николас Гальо из Колумбии.

Также стали известны судейские бригады, которые обслужат следующие три матча.

Южная Корея — Чехия:

Главный судья: Амин Мохамед (Египет). Ассистенты: Махмуд Абуэльрегаль и Ахмед Хоссам Таха (оба — Египет).

Канада — Босния и Герцеговина:

Главный судья: Факундо Тельо (Аргентина). Ассистенты: Хуан Пабло Белатти и Габриэль Чаде (оба — Аргентина).

США — Парагвай:

Главный судья: Данни Маккели (Нидерланды). Ассистенты: Хессел Стегстра и Ян де Врис (оба — Нидерланды).

Чемпионат мира пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике. Впервые в истории турнира в нем примут участие 48 национальных команд.