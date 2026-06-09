Бразильский арбитр Сампайо обслужит матч открытия ЧМ‑2026

Встреча группы А пройдет 11 июня в Мехико и начнется в 22:00 по московскому времени.
Главным арбитром матча назначен бразилец Уилтон Сампайо. Помогать ему будут его соотечественники Бруно Пирес и Бруно Бошилья. За работу VAR будет отвечать Николас Гальо из Колумбии.
Также стали известны судейские бригады, которые обслужат следующие три матча.
Южная Корея — Чехия:
Главный судья: Амин Мохамед (Египет). Ассистенты: Махмуд Абуэльрегаль и Ахмед Хоссам Таха (оба — Египет).
Канада — Босния и Герцеговина:
Главный судья: Факундо Тельо (Аргентина). Ассистенты: Хуан Пабло Белатти и Габриэль Чаде (оба — Аргентина).
США — Парагвай:
Главный судья: Данни Маккели (Нидерланды). Ассистенты: Хессел Стегстра и Ян де Врис (оба — Нидерланды).
Чемпионат мира пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике. Впервые в истории турнира в нем примут участие 48 национальных команд.