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США отменили квоты на билеты для болельщиков Ирана на ЧМ-2026

Организаторы чемпионата мира по футболу отозвали квоту Ирана на билеты для болельщиков за два дня до старта турнира. Об этом сообщает Reuters.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Согласно регламенту, каждая из 48 национальных федераций — участниц ЧМ-2026 получает от Международной федерации футбола (ФИФА) квоты в размере 8% от вместимости стадиона на матчах своей сборной, чтобы болельщики страны могли на них присутствовать.

На групповом этапе ЧМ-2026 сборная Ирана сыграет с командами Новой Зеландии (15 июня), Бельгии (21 июня) и Египта (26 июня). Матчи пройдут в Лос-Анджелесе и Сиэтле. Исходя из заявленной вместимости стадионов, иранская сторона должна была получить 16,7 тыс. билетов.

«Неожиданно квота, выделенная Федерации футбола Ирана, была отозвана и в нынешней ситуации невозможно предложить болельщикам национальной сборной даже одного билета. И это несмотря на то, что многие иранские футбольные болельщики, полагаясь на официально объявленную процедуру, уже составили необходимые планы для посещения матчей», — сказано в заявлении Федерации футбола Ирана (FFIRI).

Отмечается, что FFIRI пока не получила никаких комментариев от ФИФА касаемо аннулирования их квоты на билетов.

В 2025 году президент США Дональд Трамп запретил или ограничил въезд в страну для граждан 27 стран, в числе которых находится и Иран. В связи с этим многие иранские болельщики изначально столкнулись с трудностями при оформлении въездных документов в страну.

Ранее сообщалось, в выдаче американских виз было отказано нескольким членам делегации и представителям тренерского штаба сборной Ирана.

Чемпионат мира по футболу пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике. Впервые в истории турнира в нем примут участие 48 сборных — на предыдущих восьми мундиалях участвовали по 32 команды.

Матч открытия ЧМ-2026, в котором сыграют сборные Мексики и ЮАР, пройдет на стадионе «Ацтека» в Мехико в четверг, 11 июня. Начало матча — в 22:00 по московскому времени.


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