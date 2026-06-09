США отменили квоты на билеты для болельщиков Ирана на ЧМ-2026

«Неожиданно квота, выделенная Федерации футбола Ирана, была отозвана и в нынешней ситуации невозможно предложить болельщикам национальной сборной даже одного билета. И это несмотря на то, что многие иранские футбольные болельщики, полагаясь на официально объявленную процедуру, уже составили необходимые планы для посещения матчей», — сказано в заявлении Федерации футбола Ирана (FFIRI).