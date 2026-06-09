ФИФА за $79 покажет имена болельщиков на табло стадионов ЧМ

Как сообщает The Athletic, фанатам предлагают заплатить 79 долларов (около 5500 рублей) за возможность увидеть свое сообщение на большом экране стадиона перед началом матчей турнира. Болельщики за эту сумму могут отправить своё имя или короткое сообщение, которое будет показано на экранах арены до стартового свистка. В ФИФА отметили, что показ предназначен «только для зрителей на стадионе» и они не гарантируют «видимость для всех присутствующих или включение в трансляции, цифровые или другие медиаматериалы».