Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Фигурное катание
Спортивные видео
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Товарищеские матчи
19:30
Беларусь
:
Буркина-Фасо
Все коэффициенты
П1
2.80
X
3.11
П2
2.70
Футбол. Товарищеские матчи
20:00
Россия
:
Тринидад и Тобаго
Все коэффициенты
П1
1.02
X
35.00
П2
55.00
Футбол. Товарищеские матчи
20:00
Венгрия
:
Казахстан
Все коэффициенты
П1
1.28
X
6.05
П2
10.75
Футбол. Товарищеские матчи
завершен
Перу
1
:
Испания
3
П1
X
П2
Футбол. Товарищеские матчи
завершен
Нидерланды
2
:
Узбекистан
1
П1
X
П2
Футбол. Товарищеские матчи
завершен
Франция
3
:
Северная Ирландия
1
П1
X
П2

ФИФА за $79 покажет имена болельщиков на табло стадионов ЧМ

Платная услуга доступна на всех 72 играх группового этапа предстоящего турнира.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Sports

ФИФА запустила новую платную услугу для болельщиков перед стартом чемпионата мира 2026 года.

Как сообщает The Athletic, фанатам предлагают заплатить 79 долларов (около 5500 рублей) за возможность увидеть свое сообщение на большом экране стадиона перед началом матчей турнира. Болельщики за эту сумму могут отправить своё имя или короткое сообщение, которое будет показано на экранах арены до стартового свистка. В ФИФА отметили, что показ предназначен «только для зрителей на стадионе» и они не гарантируют «видимость для всех присутствующих или включение в трансляции, цифровые или другие медиаматериалы».

Чемпионат мира стартует в четверг, 11 июня, и впервые пройдет с участием 48 национальных сборных. Мундиль состоится в трех странах — США, Канаде и Мексике.