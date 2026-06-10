Тухель не включил сборную Англии в число фаворитов ЧМ-2026

Это как если бы вы… поехали на Уимблдон, но никогда его до этого не выигрывали… Вы не фаворит. Но вы можете его выиграть, конечно, и мы хотим выиграть чемпионат мира, но знаем, что для этого требуется — хладнокровие и сосредоточенность на наших действиях.