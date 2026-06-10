Тухель не включил сборную Англии в число фаворитов ЧМ-2026

Англичане в первый и единственный раз в своей истории побеждали на чемпионате мира 60 лет назад — на домашнем первенстве 1966 года.
— Мы не являемся одними из главных фаворитов. Мы не можем ими быть, потому что не выигрывали чемпионат мира уже очень‑очень много лет. Есть команды, добившиеся наибольшего успеха на турнирах в последнее время. Поэтому они фавориты, а мы боремся за трофей.
Это как если бы вы… поехали на Уимблдон, но никогда его до этого не выигрывали… Вы не фаворит. Но вы можете его выиграть, конечно, и мы хотим выиграть чемпионат мира, но знаем, что для этого требуется — хладнокровие и сосредоточенность на наших действиях.
Я убежден, что в случае выхода в четвертьфинал можно пройти весь путь до конца. Нужно постараться уверенно сыграть на групповом этапе и не отвлекаться на лишние размышления.
У меня есть вера. У всех есть вера. У нас есть мечта, но она сопряжена с ответственностью, упорным трудом, преданностью делу и дисциплиной, а иногда и с разочарованиями и неудачами. Все это входит в планы, но… Мы осмеливаемся мечтать, и это важно, — приводит слова Тухеля Reuters.
Чемпионат мира 2026 года пройдет с 11 июня по 19 июля сразу на территории трех стран — США, Канады и Мексики. Впервые в истории в нем примут участие 48 национальных команд. Сборная Англии выступит в группе L, где ей предстоят матчи против команд Хорватии (17 июня), Ганы (23 июня) и Панамы (28 июня). Матчи пройдут в Арлингтоне, Фоксборо и Нью-Джерси.