Месси оценил шансы сборной Аргентины на победу на ЧМ‑2026

Сборная Аргентины является действующим чемпионом мира. В финале ЧМ-2022 в Катаре аргентинцы обыграли команду Франции (3:3, пен. 4:2).
Ранее аргентинцы обыграли Исландию в товарищеском матче со счетом 3:0. 38-летний Лионель Месси вышел на поле на 70-й минуте и забил гол с пенальти (72).
— Мы продолжаем демонстрировать прежнее желание побеждать и энтузиазм. Это команда‑победитель, которая всегда хочет большего. Будем двигаться шаг за шагом, как всегда, но с большим энтузиазмом, воодушевлением и уверенностью в том, на что способны.
Будем стараться, как и всегда. Люди не должны сомневаться в том, что мы выложимся на полную. Как и всегда, когда я был в национальной сборной. Иногда получается, иногда нет, но в последние годы нам везло, и мы добивались положительных результатов. Это сложно, и с каждым разом становится все труднее, но мы к этому привыкли, болельщики тоже, постараемся это повторить. Может быть, получится, может, нет; это футбол. Не сомневайтесь, что нашим соперникам будет трудно нас обыграть, потому что мы очень конкурентоспособная команда, — приводит слова Месси Tyc Sports.
Чемпионат мира по футболу пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике. Впервые в истории турнира в нем примут участие 48 сборных — на предыдущих восьми мундиалях участвовали по 32 команды.
На групповом этапе сборная Аргентины сыграет против Алжира (16 июня), Австрии (22 июня) и Иордании (27 июня). Матчи пройдут в Канзас-Сити и Далласе.