Месси оценил шансы сборной Аргентины на победу на ЧМ‑2026

Будем стараться, как и всегда. Люди не должны сомневаться в том, что мы выложимся на полную. Как и всегда, когда я был в национальной сборной. Иногда получается, иногда нет, но в последние годы нам везло, и мы добивались положительных результатов. Это сложно, и с каждым разом становится все труднее, но мы к этому привыкли, болельщики тоже, постараемся это повторить. Может быть, получится, может, нет; это футбол. Не сомневайтесь, что нашим соперникам будет трудно нас обыграть, потому что мы очень конкурентоспособная команда, — приводит слова Месси Tyc Sports.