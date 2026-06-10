В Сомали отреагировали на отказ США впустить судью на ЧМ-2026

По данным издания, Артан получил визу для поездки в США на прошлой неделе, однако по прибытии в международный аэропорт Майами ему отказали во въезде. В Службе таможенного и пограничного контроля США заявили, что арбитр прошел дополнительную проверку, после чего был признан не соответствующим требованиям для въезда. Подробности претензий к нему американские власти не привели. Сам Артан сообщил, что сотрудники пограничной службы допрашивали его в течение 11 часов.