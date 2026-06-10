В Сомали отреагировали на отказ США впустить судью на ЧМ-2026

Отказ властей США во въезде сомалийскому футбольному арбитру Омару Абдулкадиру Артану, который должен был работать на чемпионате мира, затрагивает не только футбольное сообщество, но и всех сомалийцев. Об этом заявил президент Федерации футбола Сомали Али Абди Мохамед.
«Это решение, безусловно, скажется на нас, потому что мы хотели, чтобы он продолжил эту работу, ради которой так много трудился. Это затрагивает не только футбольное сообщество, но и сомалийцев в целом», — сказал Мохамед, слова которого приводит портал Africanews.
По данным издания, Артан получил визу для поездки в США на прошлой неделе, однако по прибытии в международный аэропорт Майами ему отказали во въезде. В Службе таможенного и пограничного контроля США заявили, что арбитр прошел дополнительную проверку, после чего был признан не соответствующим требованиям для въезда. Подробности претензий к нему американские власти не привели. Сам Артан сообщил, что сотрудники пограничной службы допрашивали его в течение 11 часов.
Омар Артан стал первым арбитром из Сомали, включенным в список судей финальной стадии чемпионата мира. В 2025 году он был признан лучшим арбитром континента по версии Африканской конфедерации футбола (CAF).
Чемпионат мира пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике. Впервые в истории турнира в нем примут участие 48 национальных команд.