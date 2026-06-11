Для трех игроков ЧМ-2026 может стать рекордным шестым в карьере

Ранее Очоа ездил на ЧМ-2006 в Германии, ЧМ-2010 в ЮАР, ЧМ-2014 в Бразилии, ЧМ-2018 в России и ЧМ-2022 в Катаре. На трех последних мундиалях он был основным вратарем мексиканской сборной и сыграл 11 матчей, в которых пропустил 12 мячей и четыре раза сыграл на ноль. В Катаре Очоа провел два матча с капитанской повязкой.