Для трех игроков ЧМ-2026 может стать рекордным шестым в карьере

40-летний мексиканец будет в заявке на сегодняшний матч открытия ЧМ-2026, в котором сыграют сборные Мексики и ЮАР. Очоа заявлен на турнир в качестве запасного вратаря. Ожидается, что место в воротах мексиканской сборной займет Рауль Ранхель.
Ранее Очоа ездил на ЧМ-2006 в Германии, ЧМ-2010 в ЮАР, ЧМ-2014 в Бразилии, ЧМ-2018 в России и ЧМ-2022 в Катаре. На трех последних мундиалях он был основным вратарем мексиканской сборной и сыграл 11 матчей, в которых пропустил 12 мячей и четыре раза сыграл на ноль. В Катаре Очоа провел два матча с капитанской повязкой.
Аналогичного достижения на ЧМ-2026 добьются Лионель Месси и Криштиану Роналду. Сборные Аргентины и Португалии проведут свои первые матчи на турнире 16 и 17 июня, их соперниками станут команды Алжира и ДР Конго соответственно.
На счету 38-летнего Месси 26 матча на чемпионатах мира, в которых он забил 13 мячей и отдал восемь голевых передач. 41-летний Роналду провел на мундиалях 22 матча, забил восемь матчей и отдал две голевые передачи.
Месси выиграл со сборной Аргентины ЧМ-2022 и играл в финале ЧМ-2014. Лучшим результатом Роналду с Португалией остается четвертое место на ЧМ-2006. Очоа четыре раза доходил со сборной Мексики до ⅛ финала — эта серия прервалась на ЧМ-2022.
Матч ЧМ-2026 против Алжира станет для Месси юбилейным 200-м за сборную Аргентины. Он станет третьим игроком с подобным достижением — ранее этой отметки добились Роналду (226) и нападающий сборной Кувейта Бадер аль-Мутава (202).
Матч открытия ЧМ-2026, в котором сыграют сборные Мексики и ЮАР, пройдет на стадионе «Ацтека» в Мехико сегодня, 11 июня. Начало матча — в 22:00 по московскому времени.