Бывший игрок чемпионата России стал лучшим в матче чемпионата мира 2026

Встреча группы А прошла в Гвадалахаре (Мексика) и завершилась победой южнокорейской сборной со счетом 2:1.
Хван Ин Бом провел на поле 84 минуты. На 67-й минуте он забил гол, а на 80-й отдал голевую передачу на О Хен Гю. Футболисту 29 лет. В период с 2020-го по 2022 год он выступал за казанский «Рубин», который в то время тренировал Леонид Слуцкий. В настоящее время Хван Ин Бом представляет нидерландский «Фейеноорд». В составе национальной команды игрок провел 74 матча и забил семь голов.
Во втором туре сборная Южной Кореи 19 июня по московскому времени встретится с командой Мексики. Сборная Чехии сыграет с командой ЮАР.
Футбол, Чемпионат мира, Группа A
12.06.2026, 05:00 (МСК UTC+3)
Estadio Akron, 44985 зрителей
Главные тренеры
Хон Мен Бо
Мирослав Коубек
Голы
Южная Корея
Хван Ин Бом
(Ли Кан Ин)
67′
Хьон Гу О
(Хван Ин Бом)
80′
Чехия
Ладислав Крейчи
(Владимир Цоуфал)
59′
Составы команд
Южная Корея
1
Ким Сын Гю
2
Ли Хан Бем
3
Ли Ги Хек
90+6′
4
Ким Мин Джэ
22
Соль Ен У
19
Ли Кан Ин
13
Тэ Сок Ли
69′
25
Ем Джи Сун
7
Сон Хын Мин
69′
18
Хьон Гу О
6
Хван Ин Бом
84′
16
Джин Сеоб Пак
8
Пэк Сын Хо
84′
24
Ким Джин Кью
10
Ли Джэ Сон
62′
11
Хван Хи Чхан
Чехия
1
Матей Коварж
6
Штепан Халоупек
7
Ладислав Крейчи
4
Робин Гранач
5
Владимир Цоуфал
20
Ярослав Зелены
22
Томаш Соучек
10
Патрик Шик
64′
18
Михал Садилек
24
Александр Сойка
84′
13
Моймир Хитил
17
Лукаш Провод
64′
9
Адам Гложек
15
Павел Шульц
64′
19
Томаш Хоры
Статистика
Южная Корея
Чехия
Желтые карточки
1
0
Голевые моменты
1
0
Удары (всего)
15
7
Удары в створ
6
4
Угловые
4
5
Фолы
9
16
Офсайды
2
2
Судейская бригада
Главный судья
Амин Омар
(Египет)
Боковой судья
Махмуд Эль-Регаль
(Египет)
Боковой судья
Ахмед Хоссам Таха
(Египет)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти