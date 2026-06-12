Бывший игрок чемпионата России стал лучшим в матче чемпионата мира 2026

Хван Ин Бом провел на поле 84 минуты. На 67-й минуте он забил гол, а на 80-й отдал голевую передачу на О Хен Гю. Футболисту 29 лет. В период с 2020-го по 2022 год он выступал за казанский «Рубин», который в то время тренировал Леонид Слуцкий. В настоящее время Хван Ин Бом представляет нидерландский «Фейеноорд». В составе национальной команды игрок провел 74 матча и забил семь голов.