Ущерб от кражи у сборной Англии составил 18 тысяч долларов

В перечень похищенного также включены четыре темно-синие футболки, четыре пары темно-синих шорт, четыре светло-голубые футболки с длинным рукавом и четыре светло-голубые футболки с коротким рукавом. Кроме того, были украдены две игрушки в виде львов, многофункциональные сетевые удлинители стоимостью $40, колонка JBL стоимостью $149,95 и конструктор Lego в виде кроссовка Nike стоимостью $99,99.