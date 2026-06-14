Ущерб от кражи у сборной Англии составил 18 тысяч долларов

Ущерб от кражи имущества у сборной Англии по футболу в ходе чемпионата мира составил около $18 тыс. Как сообщает вещательная корпорация Би-би-си со ссылкой на прокуратуру округа Джексон (штат Миссури, США), инцидент произошел перед первой тренировкой команды в Канзас-Сити.
Как следует из судебных документов, среди украденного значатся четыре пары футбольных бутс стоимостью $1,34 тыс., пять пар обуви стоимостью $1,14 тыс., мяч чемпионата мира стоимостью $214,5 и пара вратарских перчаток стоимостью $160,87. Злоумышленники также похитили три подписанные игровые футболки — одну красную и две белые, каждая стоимостью $5 тыс.
В перечень похищенного также включены четыре темно-синие футболки, четыре пары темно-синих шорт, четыре светло-голубые футболки с длинным рукавом и четыре светло-голубые футболки с коротким рукавом. Кроме того, были украдены две игрушки в виде львов, многофункциональные сетевые удлинители стоимостью $40, колонка JBL стоимостью $149,95 и конструктор Lego в виде кроссовка Nike стоимостью $99,99.
Это не полный список украденного, но часть пропавших вещей была впоследствии найдена.
Первый матч на турнире сборная Англии проведет 17 июня против команды Хорватии. Далее подопечные Томаса Тухеля встретятся со сборными Ганы (23 июня) и Панамы (28 июня).