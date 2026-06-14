Нойер побил рекорд сборной Германии на ЧМ-2026

В возрасте 40 лет и 79 дней голкипер вышел на поле в матче группового этапа ЧМ-2026 против сборной Кюрасао. По данному показателю Нойер превзошёл достижение Лотара Маттеуса, которому на момент игры против Португалии на групповом этапе Евро-2000 было 39 лет и 91 день.