Нойер побил рекорд сборной Германии на ЧМ-2026

Вратарь мюнхенской «Баварии» и сборной Германии Мануэль Нойер установил рекорд национальной команды, став самым возрастным игроком, принявшим участие в крупном международном турнире (чемпионате мира или Европы).
В возрасте 40 лет и 79 дней голкипер вышел на поле в матче группового этапа ЧМ-2026 против сборной Кюрасао. По данному показателю Нойер превзошёл достижение Лотара Маттеуса, которому на момент игры против Португалии на групповом этапе Евро-2000 было 39 лет и 91 день.
Встреча с Кюрасао стала для Нойера 125-й в футболке сборной Германии. Футболист принимает участие в своём пятом чемпионате мира, что является рекордным показателем.
Помимо него, по пять участий в мировых первенствах имеют Лионель Месси и Криштиану Роналду, которые ещё не выходили на поле в текущем турнире, а также Антонио Карбахаль, Андрес Гуардадо, Рафаэль Маркес и вышеупомянутый Лотар Маттеус.
Нойеру 40 лет. С 2011 года вратарь выступает за мюнхенскую «Баварию». В составе клуба он 13 раз становился чемпионом Германии, 7 раз — победителем Суперкубка страны, 6 раз — обладателем Кубка Германии, 2 раза — триумфатором Лиги чемпионов, Суперкубка УЕФА и клубного чемпионата мира. Ранее голкипер защищал цвета гельзенкирхенского «Шальке». В составе сборной Германии футболист выиграл чемпионат мира (2014) и завоевал бронзу мирового первенства (2010).
Чемпионат мира завершится 19 июля.