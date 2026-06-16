Неймар станет отцом в пятый раз

34-летний футболист и его спутница модель Бруна Бьянкарди объявили о том, что ждут ребенка в соцсетях, опубликовав видео с гендер-пати. Пятым ребенком Неймара будет девочка.
«У нас есть для вас новости, которые мы хотим сообщить», — говорится в описании к публикации.
Неймар и Бруна Бьянкарди уже воспитывают двух дочерей — почти трехлетнюю Мэви и годовалую Мэл. Также у футболиста есть почти двухлетняя дочь Хелена от модели Аманды Кимберли и 14-летний сын Дави Лукка от Каролины Дантас.
Неймар находится в расположении сборной Бразилии на чемпионате мира по футболу. Он пропустил первый матч команды против Марокко (1:1) из-за травмы. 34-летний форвард получил повреждение накануне начала подготовки сборной Бразилии к матчам ЧМ. Футболист может сыграть против сборной Гаити 19 июня в Филадельфии.
Всего на счету Неймара 128 матчей за сборную Бразилии, в которых он забил 79 мячей и отдал 59 голевых передач. Он является лучшим бомбардиром в истории национальной команды и вторым по количеству сыгранных матчей, уступая лишь защитнику Кафу (142).
Чемпионат мира по футболу проходит в США, Канаде и Мексике и завершится 19 июля. Впервые в истории турнира в нем принимают участие 48 сборных — на предыдущих восьми мундиалях участвовали по 32 команды. Они разбиты на 12 групп. В 1/16 финала выйдут две сильнейшие команды каждого квартета, а также восемь сборных, которые займут третьи места.
Кроме Гаити и Марокко на групповом этапе сборная Бразилии сыграет с Шотландией (24 июня).