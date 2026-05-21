Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Волейбол
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Италия
22.05
Фиорентина
:
Аталанта
Все коэффициенты
П1
2.71
X
3.64
П2
2.56
Футбол. Италия
23.05
Болонья
:
Интер
Все коэффициенты
П1
3.07
X
3.75
П2
2.26
Футбол. Италия
23.05
Лацио
:
Пиза
Все коэффициенты
П1
1.56
X
4.38
П2
5.99
Футбол. Лига Европы
завершен
Фрайбург
0
:
Астон Вилла
3
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Борнмут
1
:
Манчестер Сити
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Челси
2
:
Тоттенхэм Хотспур
1
П1
X
П2

Неймар травмировался перед сборами сборной Бразилии к ЧМ-2026

Капитан «Сантоса» Неймар получил повреждение накануне начала подготовки сборной Бразилии к матчам чемпионата мира 2026 года. Об этом сообщает Ge Globo.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

По информации источника, у 34-летнего бразильца диагностировали отек правой икроножной мышцы, из-за чего в ближайшую неделю ему предстоит пройти курс лечения и ограничить нагрузки. Ожидается, что к полноценному тренировочному процессу он сможет вернуться уже 27 мая.

Неймар из-за травм не играл за национальную команду с ноября 2023 года. Несмотря на это, тренерский штаб сборной Бразилии во главе с Карло Анчелотти включил его в список из 26 футболистов, которые отправятся на ЧМ-2026.

Предстоящий чемпионат мира станет для Неймара четвертым в карьере. На его счету 13 матчей на мундиалях, в которых он забил восемь мячей и отдал четыре голевые передачи. Его лучшим результатом с национальной командой был выход в полуфинал домашнего ЧМ-2014, где бразильцы разгромно проиграли сборной Германии (1:7). Неймар не принимал участия в этой встрече из-за травмы позвоночника.

Всего на счету Неймара 128 матчей за сборную Бразилии, в которых он забил 79 мячей и отдал 59 голевых передач. Он является лучшим бомбардиром в истории национальной команды и вторым по количеству сыгранных матчей, уступая лишь защитнику Кафу (142).

В этом сезоне за «Сантос» Неймар провел 15 игр, в которых забил шесть мячей и отдал четыре голевые передачи. Команда идет на 16-м месте в бразильской Серии А.

На групповом этапе ЧМ-2026 сборная Бразилии сыграет с командами Марокко (13 июня), Гаити (19 июня) и Шотландии (24 июня). Матчи пройдут в Нью-Йорке, Филадельфии и Майами.

Чемпионат мира по футболу пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике. Впервые в истории турнира в нем примут участие 48 сборных — на предыдущих восьми мундиалях участвовали по 32 команды.