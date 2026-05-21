Неймар травмировался перед сборами сборной Бразилии к ЧМ-2026

Предстоящий чемпионат мира станет для Неймара четвертым в карьере. На его счету 13 матчей на мундиалях, в которых он забил восемь мячей и отдал четыре голевые передачи. Его лучшим результатом с национальной командой был выход в полуфинал домашнего ЧМ-2014, где бразильцы разгромно проиграли сборной Германии (1:7). Неймар не принимал участия в этой встрече из-за травмы позвоночника.