Бубнов назвал сборную, чью победу на ЧМ-2026 он хотел бы увидеть

«Мне нравятся испанцы. Очень нравятся. Но состав я посмотрел у французов… Там без слабых мест. Плюс вот этот Олисе — это второй Ямаль. Дембеле там, Мбаппе… У них столько нападающих, что могут вообще без средней линии играть. Вот эти две сборные. И португальцы. Вот три сборные, которые, как я бы хотел, чтобы кто-то из них играл в финале. И кто-то из них выиграет. Я бы очень хотел, с учетом того, что испанцы и французы уже были чемпионами мира, чтобы ими стали португальцы. Чтобы у Роналду это звание было», — сказал Бубнов в выпуске на YouTube-канале «Коммент. Шоу».