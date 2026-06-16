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Бубнов назвал сборную, чью победу на ЧМ-2026 он хотел бы увидеть

Футбольный эксперт Александр Бубнов ответил на вопрос, за игрой какой сборной ему интереснее всего наблюдать на проходящем в эти дни чемпионате мира 2026 года.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Чемпионат.com

По словам Бубнова, он желает победы на ЧМ-2026 сборной Португалии, так как хочет, чтобы Криштиану Роналду завершил карьеру с Кубком мира в руках. Также специалист выделил команды Испании и Франции.

«Мне нравятся испанцы. Очень нравятся. Но состав я посмотрел у французов… Там без слабых мест. Плюс вот этот Олисе — это второй Ямаль. Дембеле там, Мбаппе… У них столько нападающих, что могут вообще без средней линии играть. Вот эти две сборные. И португальцы. Вот три сборные, которые, как я бы хотел, чтобы кто-то из них играл в финале. И кто-то из них выиграет. Я бы очень хотел, с учетом того, что испанцы и французы уже были чемпионами мира, чтобы ими стали португальцы. Чтобы у Роналду это звание было», — сказал Бубнов в выпуске на YouTube-канале «Коммент. Шоу».

На старте чемпионата мира-2026 испанцы потеряли очки в матче с Кабо-Верде (0:0). Сборная Франции 16 июня сыграют с Сенегалом, а португальцы днем позже начнут выступление на мировом первенстве матчем с ДР Конго.

Александр Бубнов выступал за «Спартак» с 1983-го по 1989 год, дважды становясь с клубом чемпионом СССР, еще один раз Бубнов побеждал в союзном первенстве в составе московского «Динамо». В активе защитника 34 матча за сборную СССР. Бубнов играл на чемпионате мира 1986 года, который проходил в Мексике.