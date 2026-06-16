Сигурдссон: Важно, что некоторые игроки из РПЛ выступают на ЧМ

«Я думаю, что для России очень важно, что некоторые игроки клубов РПЛ выступают на чемпионате мира 2026 года в составе своих национальных сборных. При этом, по моему мнению, российский футбол сам по себе все еще находится на довольно высоком уровне. Но, на мой взгляд, самое главное — это то, что русские люди по-прежнему любят красивую игру и увлечены этим видом спорта. Ну, а конкретно футболисты моих бывших клубов “Краснодара” и “Ростова”, — Кевин Ленини и Мохаммад Мохеби, — очень достойно смотрелись в матчах против Испании и Новой Зеландии», — приводит слова Сигурдссона «РБ Спорт».