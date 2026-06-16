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Сигурдссон: Важно, что некоторые игроки из РПЛ выступают на ЧМ

Бывший защитник сборной Исландии Рагнар Сигурдссон поделился мнением о выступлении игроков клубов Российской Премьер-лиги (РПЛ) на чемпионате мира по футболу 2026 года.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Getty Images

«Я думаю, что для России очень важно, что некоторые игроки клубов РПЛ выступают на чемпионате мира 2026 года в составе своих национальных сборных. При этом, по моему мнению, российский футбол сам по себе все еще находится на довольно высоком уровне. Но, на мой взгляд, самое главное — это то, что русские люди по-прежнему любят красивую игру и увлечены этим видом спорта. Ну, а конкретно футболисты моих бывших клубов “Краснодара” и “Ростова”, — Кевин Ленини и Мохаммад Мохеби, — очень достойно смотрелись в матчах против Испании и Новой Зеландии», — приводит слова Сигурдссона «РБ Спорт».

12 футболистов, которые играли в чемпионате России в сезоне-2025/2026, вошли в окончательные заявки своих национальных команд. В сборной Бразилии играют Луис Энрике и Дуглас Сантос («Зенит»), в команде Мексики — Сесар Монтес («Локомотив»), Луис Чавес («Динамо»), Джон Кордоба из «Краснодара» сыграет на ЧМ за Колумбию. Тео Бонгонда («Спартак») представляет ДР Конго, Мохаммад Мохеби («Ростов») — Иран, Хуан Касерес («Динамо») — Парагвай. Эдгардо Фаринья («Пари НН») сыграет за сборную Панамы, Хазем Мастури («Динамо» Махачкала) — за Тунис, а в сборной Кабо-Верде играют Кевин Ленини («Краснодар»), Жилсон Беншимол («Акрон»).

Рагнар Сигурдссон выступал в России за «Рубин», «Ростов» и «Краснодар». В общей сложности исландский защитник провел в Российской Премьер-лиге 120 матчей, в которых забил 2 мяча и сделал 2 результативные передачи.