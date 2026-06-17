Месси первым сыграл на шестом чемпионате мира

Всего за карьеру Месси забил 914 голов в 1157 матчах. В составе сборной Аргентины на его счету 120 мячей. С национальной командой он выиграл чемпионат мира 2022 года в Катаре, дважды стал обладателем Кубка Америки, выиграл Олимпийские игры в 2008 году и стал победителем Финалиссмы в 2022 году.