«Это моя страсть с детства». Месси — после хет-трика на ЧМ-2026

«Я люблю играть в футбол, это моя страсть с детства. Когда я в хорошей форме, то выкладываюсь на полную.



Первые матчи чемпионата мира всегда сложные, и очевидно, что никто ничего не отдает просто так. Это конкурентный чемпионат мира с хорошо подготовленными командами.



Это были сложные дни, и поэтому я был так эмоционален. Благодарен своим партнерам по команде, тренерскому штабу и делегации сборной», — приводит слова Месси пресс-служба национальной команды Аргентины в соцсетях.