Эксперт ESPN: Месси нужно было удалить в матче с Алжиром

Месси принял участие в матче группового этапа чемпионата мира с Алжиром (3:0). В этой встрече 38-летний форвард оформил хет-трик.
На 31-й минуте при счете 1:0 Месси сзади ударил шипами по икре защитника алжирцев Аиссы Манди, сбив соперника с ног. Главный арбитр встречи Шимон Марчиняк не показал аргентинцу никакой карточки, ВАР не вмешался.
— Это 100-процентная красная карточка для Лионеля Месси. Ее следовало показать. Я скажу вам, что еще вызывает вопросы. Это укладывается в представление о том, что к выдающимся игрокам существует особое отношение. Когда он собирался сделать хет-трик, а вратарь отразил удар, показали улыбающегося Джанни Инфантино, который будто бы говорил: «Черт, было близко, было близко!».
Если видишь момент в прямом эфире, сразу кажется, что это нарушение, потом смотришь повтор — да, это нарушение, его стоит изучить. Почему Шимона Марчиняка не позвали к монитору посмотреть повтор? Это должна была быть красная для Месси. Как бы я ни любил Месси, это был грубый, плохой контракт. Когда ты сзади проходишься по чьей-то икре от колена до голеностопа — за это следует удалять, — сказал Морено в эфире телеканала ESPN, комментатором и экспертом которого он является.
Чемпионат мира по футболу проходит в США, Канаде и Мексике и завершится 19 июля. Впервые в истории турнира в нем принимают участие 48 сборных — на предыдущих восьми мундиалях участвовали по 32 команды. Они разбиты на 12 групп. В 1/16 финала выйдут две сильнейшие команды каждого квартета, а также восемь сборных, которые займут третьи места.
Лионель Скалони
Владимир Петкович
Лионель Месси
(Родриго де Пауль)
17′
Лионель Месси
60′
Лионель Месси
(Николас Гонсалес)
76′
23
Эмилиано Мартинес
25
Факундо Медина
7
Родриго де Пауль
6
Лисандро Мартинес
20
Алексис Макаллистер
24
Энцо Фернандес
4
Гонсало Монтиэль
46′
26
Науэль Молина
16
Тьяго Альмада
55′
9
Хулиан Альварес
13
Кристиан Ромеро
80′
19
Николас Отаменди
10
Лионель Месси
80′
18
Николас Пас
22
Лаутаро Мартинес
55′
15
Николас Гонсалес
23
Люка Зидан
17
Рафик Бельгали
15
Райан Аит Нури
10
Фарес Шаиби
2
Аисса Манди
21
Рами Бенсебаини
14
Хишам Будауи
64′
8
Уссем Ауар
22
Ибрахим Маза
82′
6
Рамиз Зерруки
19
Набиль Бенталеб
81′
20
Адиль Булбина
9
Амин Гуири
64′
7
Рияд Махрез
11
Анис Хадж-Мусса
64′
18
Мохамед Амура
Главный судья
Шимон Марчиняк
(Польша)
Боковой судья
Томаш Листкевич
(Польша)
Боковой судья
Адам Купсик
(Польша)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти