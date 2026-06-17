Эксперт ESPN: Месси нужно было удалить в матче с Алжиром

Если видишь момент в прямом эфире, сразу кажется, что это нарушение, потом смотришь повтор — да, это нарушение, его стоит изучить. Почему Шимона Марчиняка не позвали к монитору посмотреть повтор? Это должна была быть красная для Месси. Как бы я ни любил Месси, это был грубый, плохой контракт. Когда ты сзади проходишься по чьей-то икре от колена до голеностопа — за это следует удалять, — сказал Морено в эфире телеканала ESPN, комментатором и экспертом которого он является.