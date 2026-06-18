Полузащитник ДР Конго заявил, что Роналду не такой, как раньше

17 июня сборная ДР Конго сыграла вничью с командой Португалии (1:1) в матче первого тура группового этапа на чемпионата мира 2026 года.
«Честно говоря, у нас не было плана против него, потому что мы знаем, что он уже не такой, как раньше. Но он все равно один из величайших игроков, я его очень уважаю», — цитирует футболиста TNT Sports.
Криштиану Роналду провел на поле весь матч и не отметился результативными действиями, коснувшись мяча 25 раз. Португалец стал самым возрастным полевым игроком, вышедшим в стартовом составе в матче чемпионата мира, сыграв в возрасте 41 года и 132 дней. Помимо этого, пятикратный обладатель «Золотого мяча» повторил установленный днем ранее рекорд аргентинца Лионеля Месси, сыграв на шестом чемпионате мира.
Мукау 21 год. Уроженец Антверпена является воспитанником бельгийского «Мехелена». С 2024 года полузащитник выступает за «Лилль».
Португальцы 23 июня сыграют с Узбекистаном, а конголезцы 24 июня встретятся с Колумбией.
Роберто Мартинес
Себастьен Дезабр
Жоау Невеш
(Педру Нету)
6′
Йоан Висса
(Артур Масуаку)
45+5′
1
Диогу Кошта
20
Жоау Канселу
8
Бруну Фернандеш
7
Криштиану Роналду
4
Томаш Араужу
90+2′
13
Ренату Вейга
15
Жоау Невеш
25
Нуну Мендеш
72′
2
Нелсон Семеду
88′
10
Бернарду Силва
13′
46′
26
Франсишку Консейсау
18
Педру Нету
72′
17
Рафаэл Леау
23
Витор Феррейра Витинья
83′
9
Гонсалу Рамуш
1
Лионель Мпаси-Нзау
4
Аксель Туанзебе
8
Самюэль Мутуссами
22
Шансель Мбемба
32′
3
Стив Капуади
20
Йоан Висса
2
Аарон Ван-Биссака
85′
24
Гедеон Калюлю
26
Артур Масуаку
74′
12
Жорис Кайембе
6
Нгал`айель Мукау
57′
14
Ноа Садики
25
Эдо Кайембе
74′
18
Шарль Пикель
17
Седрик Бакамбю
85′
23
Симон Банза
Главный судья
Абдулрахман Аль-Джассим
(Катар)
Боковой судья
Талеб Аль-Марри
(Катар)
Боковой судья
Сауд Аль-Макалех
(Катар)
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- Капитан команды
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- Серия пенальти: нереализованный пенальти