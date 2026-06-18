Ван дер Варт извинился за слова «японцы похожи друг на друга»

Рафаэль Ван дер Варт работает экспертом и разбирал матч чемпионата мира-2026 Нидерланды — Япония (2:2) в студии телеканала NOS. Во время разбора эпизода с голом на 89-й минуте экс-футболист «Реала» пошутил по поводу японцев, что они похожи друг на друга.
«Я понимаю, что некоторые люди сочли мои слова обидными. Я искренне сожалею об этом. Если я расстроил людей этим, я приношу извинения. У меня никогда не было такого намерения. Я серьезно отношусь к возникшей реакции и понимаю, что слова могут быть интерпретированы по-разному. Поэтому я считаю важным четко заявить, что в моих словах не было расистского или дискриминационного намерений. Надеюсь, это объяснение прояснит мои намерения и контекст сказанного», — приводит слова ван дер Варта The Athletic.
Роналд Куман
Хадзимэ Мориясу
Виргил ван Дейк
(Райан Гравенберх)
51′
Крисенсио Саммервилл
(Райан Гравенберх)
64′
Кейто Накамура
(Такэфуса Кубо)
57′
Даити Камада
(Коки Огава)
88′
1
Барт Вербрюгген
22
Дензел Дюмфрис
15
Микки ван де Вен
90+1′
21
Френки де Йонг
6
Ян Пол ван Хекке
4
Виргил ван Дейк
8
Райан Гравенберх
81′
5
Натан Аке
14
Тиджани Рейндерс
70′
20
Тен Копмейнерс
18
Дониэлл Мален
70′
26
Квинтен Тимбер
24
Крисенсио Саммервилл
61′
70′
10
Мемфис Депай
83′
11
Коди Гакпо
85′
19
Брайан Бробби
1
Дзион Судзуки
21
Хироки Ито
3
Сого Танигути
13
Кейто Накамура
24
Кайсю Сано
15
Даити Камада
16
Цуйоси Ватанабе
75′
2
Юкинари Сугавара
10
Рицу Доан
75′
22
Такэхиро Томиясу
18
Аясэ Уэда
84′
26
Кенто Сиогаи
8
Такэфуса Кубо
75′
19
Коки Огава
11
Дайдзэн Маэда
66′
14
Дзюня Ито
Главный судья
Исмаил Эльфат
(США)
Боковой судья
Кайл Аткинс
(США)
Боковой судья
Кори Паркер
(США)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти