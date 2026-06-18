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Ван дер Варт извинился за слова «японцы похожи друг на друга»

Экс-игрок сборной Нидерландов Рафаэль ван дер Варт утверждает, что в его словах не было расистского или дискриминационного умысла.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Рафаэль Ван дер Варт работает экспертом и разбирал матч чемпионата мира-2026 Нидерланды — Япония (2:2) в студии телеканала NOS. Во время разбора эпизода с голом на 89-й минуте экс-футболист «Реала» пошутил по поводу японцев, что они похожи друг на друга.

«Я понимаю, что некоторые люди сочли мои слова обидными. Я искренне сожалею об этом. Если я расстроил людей этим, я приношу извинения. У меня никогда не было такого намерения. Я серьезно отношусь к возникшей реакции и понимаю, что слова могут быть интерпретированы по-разному. Поэтому я считаю важным четко заявить, что в моих словах не было расистского или дискриминационного намерений. Надеюсь, это объяснение прояснит мои намерения и контекст сказанного», — приводит слова ван дер Варта The Athletic.

Ранее ван дер Варт намекнул, что сборная России обыграла команду Нидерландов в четвертьфинале Евро-2008 благодаря допингу.

Нидерланды
2:2
Первый тайм: 0:0
Япония
Футбол, Чемпионат мира, Группа F
14.06.2026, 23:00 (МСК UTC+3)
AT&T Stadium
Главные тренеры
Роналд Куман
Хадзимэ Мориясу
Голы
Нидерланды
Виргил ван Дейк
(Райан Гравенберх)
51′
Крисенсио Саммервилл
(Райан Гравенберх)
64′
Япония
Кейто Накамура
(Такэфуса Кубо)
57′
Даити Камада
(Коки Огава)
88′
Составы команд
Нидерланды
1
Барт Вербрюгген
22
Дензел Дюмфрис
15
Микки ван де Вен
90+1′
21
Френки де Йонг
6
Ян Пол ван Хекке
4
Виргил ван Дейк
8
Райан Гравенберх
81′
5
Натан Аке
14
Тиджани Рейндерс
70′
20
Тен Копмейнерс
18
Дониэлл Мален
70′
26
Квинтен Тимбер
24
Крисенсио Саммервилл
61′
70′
10
Мемфис Депай
83′
11
Коди Гакпо
85′
19
Брайан Бробби
Япония
1
Дзион Судзуки
21
Хироки Ито
3
Сого Танигути
13
Кейто Накамура
24
Кайсю Сано
15
Даити Камада
16
Цуйоси Ватанабе
75′
2
Юкинари Сугавара
10
Рицу Доан
75′
22
Такэхиро Томиясу
18
Аясэ Уэда
84′
26
Кенто Сиогаи
8
Такэфуса Кубо
75′
19
Коки Огава
11
Дайдзэн Маэда
66′
14
Дзюня Ито
Статистика
Нидерланды
Япония
Желтые карточки
3
0
Удары (всего)
10
10
Удары в створ
6
3
Угловые
5
4
Фолы
7
7
Офсайды
1
0
Судейская бригада
Главный судья
Исмаил Эльфат
(США)
Боковой судья
Кайл Аткинс
(США)
Боковой судья
Кори Паркер
(США)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти