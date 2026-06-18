Ван дер Варт извинился за слова «японцы похожи друг на друга»

«Я понимаю, что некоторые люди сочли мои слова обидными. Я искренне сожалею об этом. Если я расстроил людей этим, я приношу извинения. У меня никогда не было такого намерения. Я серьезно отношусь к возникшей реакции и понимаю, что слова могут быть интерпретированы по-разному. Поэтому я считаю важным четко заявить, что в моих словах не было расистского или дискриминационного намерений. Надеюсь, это объяснение прояснит мои намерения и контекст сказанного», — приводит слова ван дер Варта The Athletic.