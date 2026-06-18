Жоау Невеш вступился за Роналду после ничьей с ДР Конго на ЧМ

— Самое важное — это то, как мы играли. Именно это в долгосрочной перспективе и сыграет решающую роль. Я по-настоящему уверен в том, что мы показали. Будем становиться лучше и продолжать делать те хорошие вещи, которые делали сегодня.



Мы знаем, что Криштиану сделал для нашей сборной и для футбола в целом. Я чувствую, что он один из тех, кто нам поможет, в этом плане он ничем не отличается. Он сыграл очень хорошо, вся команда провела отличный матч. Эта ничья нас не сломает. Наоборот — она сделает нас сильнее. Будем создавать больше моментов и забивать больше голов, — приводит слова Невеша A Bola.