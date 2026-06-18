Тренер Хорватии — о поражении на ЧМ: Плохо провели второй тайм

Сборная Хорватии уступила англичанам в первом матче ЧМ-2026. В составе победителей забитыми мячами отметились Харри Кейн (12-я и 42-я минуты), Джуд Беллингем (47) и Маркус Рэшфорд (85). У проигравших отличились Мартин Батурина (36) и Петар Муса (45+5).
«Мы провели очень плохой второй тайм. В первом мы пропустили два гола со стандартных положений, причем первый — с пенальти. Кое-что у нас не получалось. Третий гол пропустили после заброса вперед, и тогда стало ясно, как трудно будет вернуться в игру. Неудачно реагировали на передачи за спину и плохо страховали друг друга при ротации.
Я бы не сказал, что сыграли плохо, но нас наказали за ошибки. Было много хороших моментов. Против Англии нельзя слишком раскрываться. Они это показали, забив четвертый гол в контратаке», — приводит слова Далича HRT.
В следующем матче группы L сборная Хорватии 23 июня сыграет против команды Панамы в Торонто. Англия в этот же день встретится с национальной командой Ганы в Бостоне.
Чемпионат мира по футболу проходит в США, Канаде и Мексике и завершится 19 июля. Впервые в истории турнира в нем принимают участие 48 сборных — на предыдущих восьми мундиалях участвовали по 32 команды. Они разбиты на 12 групп. В 1/16 финала выйдут две сильнейшие команды каждого квартета, а также восемь сборных, которые займут третьи места.
Томас Тухель
Златко Далич
Гарри Кейн
12′
Гарри Кейн
(Деклан Райс)
42′
Джуд Беллингем
(Эллиот Андерсон)
47′
Маркус Рэшфорд
(Букайо Сака)
85′
Мартин Батурина
(Петар Сучич)
36′
Петар Муса
(Иван Перишич)
45+5′
1
Джордан Пикфорд
24
Рис Джеймс
3
Нико О`Райли
9
Гарри Кейн
2
Эзри Конса
8
Эллиот Андерсон
20
Нони Мадуэке
72′
17
Морган Роджерс
18
Энтони Гордон
72′
7
Букайо Сака
10
Джуд Беллингем
79′
25
Джед Спенс
5
Джон Стоунс
87′
6
Марк Гехи
4
Деклан Райс
72′
11
Маркус Рэшфорд
1
Доминик Ливакович
6
Йосип Шутало
4
Йошко Гвардиол
2
Йосип Станишич
14
Иван Перишич
17
Петар Сучич
22
Лука Вушкович
66′
20
Игор Матанович
26
Петар Муса
66′
24
Марко Пашалич
10
Лука Модрич
58′
8
Матео Ковачич
15
Марио Пашалич
78′
13
Никола Влашич
16
Мартин Батурина
78′
9
Андрей Крамарич
Главный судья
Клеман Тюрпен
(Франция)
Боковой судья
Николя Дано
(Франция)
Боковой судья
Бенжамен Паже
(Франция)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
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- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти