Тренер Хорватии — о поражении на ЧМ: Плохо провели второй тайм

«Мы провели очень плохой второй тайм. В первом мы пропустили два гола со стандартных положений, причем первый — с пенальти. Кое-что у нас не получалось. Третий гол пропустили после заброса вперед, и тогда стало ясно, как трудно будет вернуться в игру. Неудачно реагировали на передачи за спину и плохо страховали друг друга при ротации.



Я бы не сказал, что сыграли плохо, но нас наказали за ошибки. Было много хороших моментов. Против Англии нельзя слишком раскрываться. Они это показали, забив четвертый гол в контратаке», — приводит слова Далича HRT.