Сборная Англии стартовала на чемпионате мира с победы над хорватами

ВАШИНГТОН, 18 июня. /ТАСС/. Сборная Англии со счетом 4:2 обыграла команду Хорватии в матче первого тура группового этапа чемпионата мира по футболу. Встреча прошла в Далласе.
В составе победителей забитыми мячами отметились Гарри Кейн (12-я и 42-я минуты), Джуд Беллингем (47) и Маркус Рэшфорд (85). У проигравших отличились Мартин Батурина (36) и Петар Муса (45+5). Первый гол Кейн забил благодаря реализованному пенальти, который ему пришлось перебить из-за нарушения правила вратарем соперника Домиником Ливаковичем. Хорватский голкипер парировал удар, однако двумя ногами заступил за линию ворот.
Кейн довел число голов на чемпионатах мира до 10, повторив рекорд национальной команды по этому показателю. Теперь он делит первое место с бывшим форвардом сборной Англии Гари Линекером. Кейн установил рекорд турнира по числу реализованных пенальти (5), а также стал вторым английским игроком, забившим на трех мировых первенствах. Прежде подобное удавалось полузащитнику Дэвиду Бекхэму.
Сборные Англии и Хорватии выступают в группе L вместе с командами Ганы и Панамы, которые проведут очную встречу в ночь на 18 июня по московскому времени. В следующем туре англичане сыграют против ганцев 23 июня. Хорватам в ночь на 24 июня предстоит встретиться с командой Панамы.
Чемпионат мира проходит в США, Канаде и Мексике. Турнир, в котором впервые принимают участие 48 команд, завершится 19 июля. Его действующим победителем является сборная Аргентины.
Ранее ТАСС сообщал, что Кейн обошел в списке лучших бомбардиров чемпионатов мира пятикратного обладателя «Золотого мяча» Криштиану Роналду из Португалии — 9 голов.