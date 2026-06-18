Сборная Англии стартовала на чемпионате мира с победы над хорватами

Сборные Англии и Хорватии выступают в группе L вместе с командами Ганы и Панамы, которые проведут очную встречу в ночь на 18 июня по московскому времени. В следующем туре англичане сыграют против ганцев 23 июня. Хорватам в ночь на 24 июня предстоит встретиться с командой Панамы.