Возинья, Месси и Мбаппе — в сборной тура ЧМ-2026 по версии Opta

Платформа Opta Analyst составила символическую сборную первого тура группового этапа чемпионата мира-2026 в США, Канаде и Мексике.
В состав сборной вошли вратарь сборной Кабо-Верде Возинья, не пропустивший от Испании, аргентинский форвард Лионель Месси, оформивший хет-трик в 38 лет, а также нападающие Килиан Мбаппе из сборной Франции и Эрлинг Холанд из команды Норвегии, сделавшие по дублю в стартовых матчах мундиаля.
В составе также представлены защитники Энтони Робинсон (США), Амир Мурильо (Панама), Гарри Суттар (Австралия) и Педро Лопес (Кабо-Верде). Полузащита сформирована из Уэстона Маккенни (США) и Айюба Буадди (Марокко). В атаке вместе с Месси и Холандом — Килиан Мбаппе (Франция) и Ян Диоманд (Кот-д’Ивуар).
Чемпионат мира проходит в США, Канаде и Мексике. Сегодня, 18 июня, стартует второй тур.