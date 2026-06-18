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Возинья, Месси и Мбаппе — в сборной тура ЧМ-2026 по версии Opta

Аналитическая платформа Opta составила символическую сборную 1-го тура группового этапа чемпионата мира 2026 года.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Платформа Opta Analyst составила символическую сборную первого тура группового этапа чемпионата мира-2026 в США, Канаде и Мексике.

В состав сборной вошли вратарь сборной Кабо-Верде Возинья, не пропустивший от Испании, аргентинский форвард Лионель Месси, оформивший хет-трик в 38 лет, а также нападающие Килиан Мбаппе из сборной Франции и Эрлинг Холанд из команды Норвегии, сделавшие по дублю в стартовых матчах мундиаля.

В составе также представлены защитники Энтони Робинсон (США), Амир Мурильо (Панама), Гарри Суттар (Австралия) и Педро Лопес (Кабо-Верде). Полузащита сформирована из Уэстона Маккенни (США) и Айюба Буадди (Марокко). В атаке вместе с Месси и Холандом — Килиан Мбаппе (Франция) и Ян Диоманд (Кот-д’Ивуар).

Чемпионат мира проходит в США, Канаде и Мексике. Сегодня, 18 июня, стартует второй тур.

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