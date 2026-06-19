Тухель сделал символический бросок мяча на бейсболе в США: видео

Встреча между «Канзас Сити Роялс» и «Сент-Луис Кардиналс» прошла в Канзас-Сити, где базируется сборная Англии во время проведения чемпионата мира по футболу 2026 года.
Томас Тухель совершил ceremonial first pitch (символическая первая подача) — это традиционная бейсбольная церемония, во время которой почетный гость бросает мяч на поле, чтобы ознаменовать открытие матча или всего сезона.
Бейсбольный матч завершился победой «Канзас Сити Роялс» со счетом 14:6.
Сборная Англии с тремя очками возглавляет турнирную таблицу группы L. Национальная команда Англии в первом матче на ЧМ-2026 обыграла Хорватию со счетом 4:2. Во вторник, 23 июня, команда Томаса Тухеля в Бостоне сыграет со сборной Ганы. Начало матча — в 23:00 по московскому времени.
Чемпионат мира по футболу проходит в США, Канаде и Мексике и завершится 19 июля. Впервые в истории турнира в нем принимают участие 48 сборных — на предыдущих восьми мундиалях участвовали по 32 команды. Они разбиты на 12 групп. В 1/16 финала выйдут две сильнейшие команды каждого квартета, а также восемь сборных, которые займут третьи места.