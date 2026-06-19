Алжирская федерация подала жалобу в ФИФА на неудаление Месси

По мнению алжирской стороны, польский арбитр Шимон Марциняк допустил несколько спорных решений. В частности, в Алжире считают, что Месси должен был получить красную карточку за фол на 32-й минуте. Кроме того, претензии вызвал эпизод на 74-й минуте, когда полузащитник Алексис Макаллистер ударил локтем в лицо игрока сборной Алжира, но не был наказан.