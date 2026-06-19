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Алжирская федерация подала жалобу в ФИФА на неудаление Месси

В матче между сборными Аргентины и Алжира на чемпионате мира Лионель Месси отметился хет-триком.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Алжирская футбольная федерация подала жалобу в ФИФА из-за судейства в матче первого тура группового этапа чемпионата мира между Аргентиной и Алжиром. Об этом сообщает L'Equipe со ссылкой на TSA.

Игра завершилась победой сборной Аргентины со счетом 3:0, хет-трик оформил Лионель Месси.

По мнению алжирской стороны, польский арбитр Шимон Марциняк допустил несколько спорных решений. В частности, в Алжире считают, что Месси должен был получить красную карточку за фол на 32-й минуте. Кроме того, претензии вызвал эпизод на 74-й минуте, когда полузащитник Алексис Макаллистер ударил локтем в лицо игрока сборной Алжира, но не был наказан.

Во втором туре Аргентина 22 июня сыграет с Австрией, а Алжир в ночь на 23 июня по московскому времени встретится с Иорданией.

Аргентина
3:0
Первый тайм: 1:0
Алжир
Футбол, Чемпионат мира, Группа J
17.06.2026, 04:00 (МСК UTC+3)
Arrowhead Stadium
Главные тренеры
Лионель Скалони
Владимир Петкович
Голы
Аргентина
Лионель Месси
(Родриго де Пауль)
17′
Лионель Месси
60′
Лионель Месси
(Николас Гонсалес)
76′
Составы команд
Аргентина
23
Эмилиано Мартинес
25
Факундо Медина
7
Родриго де Пауль
6
Лисандро Мартинес
20
Алексис Макаллистер
24
Энцо Фернандес
4
Гонсало Монтиэль
46′
26
Науэль Молина
16
Тьяго Альмада
55′
9
Хулиан Альварес
13
Кристиан Ромеро
80′
19
Николас Отаменди
10
Лионель Месси
80′
18
Николас Пас
22
Лаутаро Мартинес
55′
15
Николас Гонсалес
Алжир
23
Люка Зидан
17
Рафик Бельгали
15
Райан Аит Нури
10
Фарес Шаиби
2
Аисса Манди
21
Рами Бенсебаини
14
Хишам Будауи
64′
8
Уссем Ауар
22
Ибрахим Маза
82′
6
Рамиз Зерруки
19
Набиль Бенталеб
81′
20
Адиль Булбина
9
Амин Гуири
64′
7
Рияд Махрез
11
Анис Хадж-Мусса
64′
18
Мохамед Амура
Статистика
Аргентина
Алжир
Удары (всего)
10
7
Удары в створ
6
0
Угловые
2
2
Фолы
13
8
Офсайды
3
1
Судейская бригада
Главный судья
Шимон Марчиняк
(Польша)
Боковой судья
Томаш Листкевич
(Польша)
Боковой судья
Адам Купсик
(Польша)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти