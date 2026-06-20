Экс-арбитр рассказал, почему судья не показал Месси красную карточку на ЧМ

«Эпизод действительно спорный. Для красной карточки нужны два слагаемых: злой умысел и чрезмерная сила. Не думаю, что Месси специально выставлял ногу. На повторе видно: почувствовав, что нога касается икроножной мышцы соперника, он сразу ее отдернул, то есть подумал о безопасности алжирца и отреагировал немедленно. Тем не менее желтую в таких случаях показывать нужно обязательно. Контакт был неприятный, но до красной не дотягивает», — приводит слова Левникова RT.