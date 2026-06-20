Экс-арбитр рассказал, почему судья не показал Месси красную карточку на ЧМ

Бывший судья Николай Левников прокомментировал неоднозначный момент в матче чемпионата мира между Аргентиной и Алжиром.
На 32-й минуте капитан сборной Аргентины Лионель Месси шипами задел икроножную мышцу защитника алжирской команды Айссы Манди. Главный арбитр встречи Шимон Марчиняк не стал показывать Месси даже желтую карточку, а система VAR не вмешалась в ситуацию. Позже Лионель оформил хет-трик, а Аргентина выиграла со счетом 3:0.
«Эпизод действительно спорный. Для красной карточки нужны два слагаемых: злой умысел и чрезмерная сила. Не думаю, что Месси специально выставлял ногу. На повторе видно: почувствовав, что нога касается икроножной мышцы соперника, он сразу ее отдернул, то есть подумал о безопасности алжирца и отреагировал немедленно. Тем не менее желтую в таких случаях показывать нужно обязательно. Контакт был неприятный, но до красной не дотягивает», — приводит слова Левникова RT.
Левников также отметил, что не был удивлен тем, что главного арбитра не пригласили к монитору. «Если речь идет о желтой карточке, на VAR не зовут. Значит, ассистенты согласились с решением поляка», — заявил бывший судья.
Лионель Скалони
Владимир Петкович
Лионель Месси
(Родриго де Пауль)
17′
Лионель Месси
60′
Лионель Месси
(Николас Гонсалес)
76′
23
Эмилиано Мартинес
25
Факундо Медина
7
Родриго де Пауль
6
Лисандро Мартинес
20
Алексис Макаллистер
24
Энцо Фернандес
4
Гонсало Монтиэль
46′
26
Науэль Молина
16
Тьяго Альмада
55′
9
Хулиан Альварес
13
Кристиан Ромеро
80′
19
Николас Отаменди
10
Лионель Месси
80′
18
Николас Пас
22
Лаутаро Мартинес
55′
15
Николас Гонсалес
23
Люка Зидан
17
Рафик Бельгали
15
Райан Аит Нури
10
Фарес Шаиби
2
Аисса Манди
21
Рами Бенсебаини
14
Хишам Будауи
64′
8
Уссем Ауар
22
Ибрахим Маза
82′
6
Рамиз Зерруки
19
Набиль Бенталеб
81′
20
Адиль Булбина
9
Амин Гуири
64′
7
Рияд Махрез
11
Анис Хадж-Мусса
64′
18
Мохамед Амура
Главный судья
Шимон Марчиняк
(Польша)
Боковой судья
Томаш Листкевич
(Польша)
Боковой судья
Адам Купсик
(Польша)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти