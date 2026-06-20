Бразилия одержала первую победу на ЧМ-2026

Сборная Бразилии одержала победу над командой Гаити во втором туре группового этапа чемпионата мира 2026 года. Встреча, состоявшаяся на стадионе «Линкольн Файненшел Филд» в Филадельфии (США), завершилась со счётом 3:0.
В составе победителей дубль оформил Матеус Кунья (23-я и 36-я минуты), ещё один мяч забил Винисиус Жуниор (45+3-я минута).
В концовке первого тайма из-за повреждения был заменен вингер сборной Бразилии Рафинья, представляющий «Барселону».
После этого матча Бразилия вышла на первое место в группе С с 4 очками. Столько же очков у занимающих второе место марокканцев, ранее обыгравших Шотландию (1:0), у которой осталось 3 балла в таблице. Сборная Гаити, проиграв два первых матча на турнире, стала первой командой ЧМ-2026, которая лишилась шансов на выход в плей-офф: гаитяне останутся последними в группе, так как даже в случае победы над Марокко в заключительном туре не смогут опередить Шотландию из-за поражения ей в личной встрече.
В составе сборной Бразилии на ЧМ-2026 присутствуют два игрока «Зенита» — полузащитник Луис Энрике и защитник Дуглас Сантос. В матче с Гаити Луис Энрике остался на скамейке запасных, а Дуглас Сантос отыграл весь матч, получив желтую карточку.
Лучший бомбардир в истории бразильской национальной команды Неймар пропустил уже второй матч мундиаля из-за травмы икроножной мышцы, полученной в конце мая. Нападающий, которого в последние годы регулярно преследуют повреждения, не играл за сборную с октября 2023 года.
Для сборной Гаити нынешний чемпионат мира стал вторым в истории. В 1974 году команда также участвовала в мировом первенстве, однако завершила выступление на групповом этапе, не набрав ни одного очка и заняв последнее место в квартете.
В третьем туре Бразилия в ночь на 25 июня встретится с Шотландией, а Гаити в это же время сыграет с Марокко.
Чемпионат мира по футболу, в котором принимают участие 48 сборных, проходит с 11 июня по 19 июля на территории США, Канады и Мексики.
Карло Анчелотти
Себастьен Минье
Матеус Кунья
23′
Матеус Кунья
(Винисиус Жуниор)
36′
Винисиус Жуниор
(Лукас Пакета)
45+3′
1
Алиссон
13
Данилу Луис
16
Дуглас Сантос
65′
5
Каземиру
4
Маркиньос
3
Габриэл Магальяйнс
8
Бруну Гимарайнс
81′
18
Данилу Сантос
20
Лукас Пакета
64′
19
Эндрик
9
Матеус Кунья
64′
22
Габриел Мартинелли
11
Рафинья
40′
26
Райан
7
Винисиус Жуниор
81′
1
Джонни Пласид
8
Мартен Эксперьенс
4
Рикардо Аде
22
Жан-Кевен Дюверн
5
Ханнес Делькруа
17
Жан-Жак Дэнли
72′
2
Карлан Аркус
4′
46′
18
Вильсон Изидор
21
Жосуэ Казимир
63′
11
Луис Дидсон
15
Рубен Провиденс
71′
16
Ленни Жозеф
20
Францди Пьерро
45+4′
46′
25
Доминик Симон
10
Жан-Рикне Беллегард
81′
7
Деррик Этьенн
Главный судья
Алехандро Хосе Эрнандес Эрнандес
(Испания)
Боковой судья
Хосе Энрике Наранхо Перес
(Испания)
Боковой судья
Диего Санчес Рохо
(Испания)
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