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Шотландия
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1
П1
X
П2
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завершен
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:
Австралия
0
П1
X
П2

Бразилия одержала первую победу на ЧМ-2026

Во втором туре группового этапа мундиаля бразильцы разгромили сборную Гаити со счетом 3:0.

Источник: Reuters

Сборная Бразилии одержала победу над командой Гаити во втором туре группового этапа чемпионата мира 2026 года. Встреча, состоявшаяся на стадионе «Линкольн Файненшел Филд» в Филадельфии (США), завершилась со счётом 3:0.

В составе победителей дубль оформил Матеус Кунья (23-я и 36-я минуты), ещё один мяч забил Винисиус Жуниор (45+3-я минута).

В концовке первого тайма из-за повреждения был заменен вингер сборной Бразилии Рафинья, представляющий «Барселону».

После этого матча Бразилия вышла на первое место в группе С с 4 очками. Столько же очков у занимающих второе место марокканцев, ранее обыгравших Шотландию (1:0), у которой осталось 3 балла в таблице. Сборная Гаити, проиграв два первых матча на турнире, стала первой командой ЧМ-2026, которая лишилась шансов на выход в плей-офф: гаитяне останутся последними в группе, так как даже в случае победы над Марокко в заключительном туре не смогут опередить Шотландию из-за поражения ей в личной встрече.

В составе сборной Бразилии на ЧМ-2026 присутствуют два игрока «Зенита» — полузащитник Луис Энрике и защитник Дуглас Сантос. В матче с Гаити Луис Энрике остался на скамейке запасных, а Дуглас Сантос отыграл весь матч, получив желтую карточку.

Лучший бомбардир в истории бразильской национальной команды Неймар пропустил уже второй матч мундиаля из-за травмы икроножной мышцы, полученной в конце мая. Нападающий, которого в последние годы регулярно преследуют повреждения, не играл за сборную с октября 2023 года.

Для сборной Гаити нынешний чемпионат мира стал вторым в истории. В 1974 году команда также участвовала в мировом первенстве, однако завершила выступление на групповом этапе, не набрав ни одного очка и заняв последнее место в квартете.

В третьем туре Бразилия в ночь на 25 июня встретится с Шотландией, а Гаити в это же время сыграет с Марокко.

Чемпионат мира по футболу, в котором принимают участие 48 сборных, проходит с 11 июня по 19 июля на территории США, Канады и Мексики.

Бразилия
3:0
Первый тайм: 3:0
Гаити
Футбол, Чемпионат мира, Группа C
20.06.2026, 03:30 (МСК UTC+3)
Lincoln Financial Field
Главные тренеры
Карло Анчелотти
Себастьен Минье
Голы
Бразилия
Матеус Кунья
23′
Матеус Кунья
(Винисиус Жуниор)
36′
Винисиус Жуниор
(Лукас Пакета)
45+3′
Составы команд
Бразилия
1
Алиссон
13
Данилу Луис
16
Дуглас Сантос
65′
5
Каземиру
4
Маркиньос
3
Габриэл Магальяйнс
8
Бруну Гимарайнс
81′
18
Данилу Сантос
20
Лукас Пакета
64′
19
Эндрик
9
Матеус Кунья
64′
22
Габриел Мартинелли
11
Рафинья
40′
26
Райан
7
Винисиус Жуниор
81′
Гаити
1
Джонни Пласид
8
Мартен Эксперьенс
4
Рикардо Аде
22
Жан-Кевен Дюверн
5
Ханнес Делькруа
17
Жан-Жак Дэнли
72′
2
Карлан Аркус
4′
46′
18
Вильсон Изидор
21
Жосуэ Казимир
63′
11
Луис Дидсон
15
Рубен Провиденс
71′
16
Ленни Жозеф
20
Францди Пьерро
45+4′
46′
25
Доминик Симон
10
Жан-Рикне Беллегард
81′
7
Деррик Этьенн
Статистика
Бразилия
Гаити
Желтые карточки
1
3
Голевые моменты
1
3
Удары (всего)
8
7
Удары в створ
5
3
Угловые
4
4
Фолы
13
15
Офсайды
8
4
Судейская бригада
Главный судья
Алехандро Хосе Эрнандес Эрнандес
(Испания)
Боковой судья
Хосе Энрике Наранхо Перес
(Испания)
Боковой судья
Диего Санчес Рохо
(Испания)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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