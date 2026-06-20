На ЧМ впервые в истории удалили игрока за прикрытый рукой рот

Полузащитник сборной Парагвая Мигель Альмирон стал первым футболистом, получившим красную карточку за то, что прикрыл рот рукой во время конфликта на поле. Инцидент произошел в матче второго тура группового этапа чемпионата мира 2026 года против сборной Турции.
В концовке первого тайма при счете 1:0 в пользу Парагвая между игроками возникла стычка. Парагваец Исидро Питта оказался на газоне на последних секундах перед перерывом, и турецкие игроки стали доказывать судье, что он умышленно тянет время. В ходе перепалки парагвайский полузащитник Мигель Альмирон обратился к турецкому защитнику Мерту Мюльдюру, прикрыв рот рукой.
Турецкий футболист пожаловался судье Ивану Бартону из Сальвадора, тот отправился смотреть видеоповтор и, убедившись в том, что Альмирон действительно совершил проступок, показал ему красную карточку.
Перед стартом мирового первенства Международная федерация футбола внесла изменения в правила. Согласно новым нормам, любой игрок, прикрывающий рот рукой, плечом или футболкой, может быть наказан прямой красной карточкой. Такие действия расцениваются как попытка скрыть содержание разговора, который может носить расистский и дискриминационный характер, от телекамер.
Правило появилось после инцидента в матче Лиги чемпионов УЕФА между мадридским «Реалом» и лиссабонской «Бенфикой». Игрок «Бенфики» Джанлука Престианни был обвинен в расистских оскорблениях в адрес форварда «Реала» Винисиуса Жуниора, но выяснить наверняка, что именно сказал Престианни было невозможно, так как тот закрыл рот рукой.
При этом в правиле отдельно оговаривается, что оно вступает в силу только в случае конфликтной ситуации. Футболисты могут прикрывать рот, если ведут обычную беседу.
Удаление не помогло Турции. Парагвайцы, оставшись в меньшинстве на целый тайм, удержали победный счет 1:0, а Турция досрочно заняла последнее место в группе D, лишившись шансов выйти в плей-офф мундиаля.
Чемпионат мира, проходящий в США, Канаде и Мексике, завершится 19 июля. В турнире впервые участвуют 48 команд. Действующим победителем мирового первенства является сборная Аргентины.
Винченцо Монтелла
Густаво Альфаро
Матиас Галарса
(Хулио Энкисо)
2′
23
Угурджан Чакыр
18
Мерт Мюльдюр
11
Кенан Йылдыз
8
Арда Гюлер
3
Мерих Демирал
10
Хакан Чалханоглу
20
Ферди Кадиоглу
70′
13
Эрен Элмали
71′
19
Юнус Акгюн
60′
26
Джан Узун
7
Керем Актюркоглу
46′
21
Барыш Йылмаз
14
Абдюлкерим Бардакджы
86′
6
Оркун Кекчю
16
Исмаил Юкшек
60′
9
Дениз Гюль
12
Орландо Хиль
6
Хуниор Алонсо
10
Мигель Альмирон
45+3′
15
Густаво Гомес
3
Омар Альдерете
14
Андрес Кубас
4
Хуан Хосе Касерес
81′
26
Алехандро Майдана
23
Матиас Галарса
4′
90′
13
Хосе Канале
8
Диего Гомес
67′
2
Густаво Веласкес
25
Исидро Питта
46′
16
Дамиан Бобадилья
19
Хулио Энкисо
90′
21
Габриэль Авалос
Главный судья
Иван Арсидес Бартон
(Сальвадор)
Боковой судья
Давид Моран
(Сальвадор)
Боковой судья
Антонио Пупиро
(Сальвадор)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти