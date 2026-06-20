Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Фигурное катание
Спортивные видео
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. ЧМ-2026
20:00
Нидерланды
:
Швеция
Все коэффициенты
П1
1.72
X
4.20
П2
4.80
Футбол. ЧМ-2026
23:00
Германия
:
Кот-д`Ивуар
Все коэффициенты
П1
1.53
X
4.80
П2
6.00
Футбол. ЧМ-2026
завершен
Турция
0
:
Парагвай
1
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026
завершен
Бразилия
3
:
Гаити
0
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026
завершен
Шотландия
0
:
Марокко
1
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026
завершен
США
2
:
Австралия
0
П1
X
П2

На ЧМ впервые в истории удалили игрока за прикрытый рукой рот

«Правило Винисиуса» в действии.

Источник: Reuters

Полузащитник сборной Парагвая Мигель Альмирон стал первым футболистом, получившим красную карточку за то, что прикрыл рот рукой во время конфликта на поле. Инцидент произошел в матче второго тура группового этапа чемпионата мира 2026 года против сборной Турции.

В концовке первого тайма при счете 1:0 в пользу Парагвая между игроками возникла стычка. Парагваец Исидро Питта оказался на газоне на последних секундах перед перерывом, и турецкие игроки стали доказывать судье, что он умышленно тянет время. В ходе перепалки парагвайский полузащитник Мигель Альмирон обратился к турецкому защитнику Мерту Мюльдюру, прикрыв рот рукой.

Источник: Кадр из трансляции

Турецкий футболист пожаловался судье Ивану Бартону из Сальвадора, тот отправился смотреть видеоповтор и, убедившись в том, что Альмирон действительно совершил проступок, показал ему красную карточку.

Источник: Reuters

Перед стартом мирового первенства Международная федерация футбола внесла изменения в правила. Согласно новым нормам, любой игрок, прикрывающий рот рукой, плечом или футболкой, может быть наказан прямой красной карточкой. Такие действия расцениваются как попытка скрыть содержание разговора, который может носить расистский и дискриминационный характер, от телекамер.

Правило появилось после инцидента в матче Лиги чемпионов УЕФА между мадридским «Реалом» и лиссабонской «Бенфикой». Игрок «Бенфики» Джанлука Престианни был обвинен в расистских оскорблениях в адрес форварда «Реала» Винисиуса Жуниора, но выяснить наверняка, что именно сказал Престианни было невозможно, так как тот закрыл рот рукой.

При этом в правиле отдельно оговаривается, что оно вступает в силу только в случае конфликтной ситуации. Футболисты могут прикрывать рот, если ведут обычную беседу.

Удаление не помогло Турции. Парагвайцы, оставшись в меньшинстве на целый тайм, удержали победный счет 1:0, а Турция досрочно заняла последнее место в группе D, лишившись шансов выйти в плей-офф мундиаля.

Чемпионат мира, проходящий в США, Канаде и Мексике, завершится 19 июля. В турнире впервые участвуют 48 команд. Действующим победителем мирового первенства является сборная Аргентины.

Турция
0:1
Первый тайм: 0:1
Парагвай
Футбол, Чемпионат мира, Группа D
20.06.2026, 06:00 (МСК UTC+3)
Levi's Stadium
Главные тренеры
Винченцо Монтелла
Густаво Альфаро
Голы
Парагвай
Матиас Галарса
(Хулио Энкисо)
2′
Составы команд
Турция
23
Угурджан Чакыр
18
Мерт Мюльдюр
11
Кенан Йылдыз
8
Арда Гюлер
3
Мерих Демирал
10
Хакан Чалханоглу
20
Ферди Кадиоглу
70′
13
Эрен Элмали
71′
19
Юнус Акгюн
60′
26
Джан Узун
7
Керем Актюркоглу
46′
21
Барыш Йылмаз
14
Абдюлкерим Бардакджы
86′
6
Оркун Кекчю
16
Исмаил Юкшек
60′
9
Дениз Гюль
Парагвай
12
Орландо Хиль
6
Хуниор Алонсо
10
Мигель Альмирон
45+3′
15
Густаво Гомес
3
Омар Альдерете
14
Андрес Кубас
4
Хуан Хосе Касерес
81′
26
Алехандро Майдана
23
Матиас Галарса
4′
90′
13
Хосе Канале
8
Диего Гомес
67′
2
Густаво Веласкес
25
Исидро Питта
46′
16
Дамиан Бобадилья
19
Хулио Энкисо
90′
21
Габриэль Авалос
Статистика
Турция
Парагвай
Желтые карточки
1
1
Красные карточки
0
1
Голевые моменты
1
1
Удары (всего)
32
7
Удары в створ
5
2
Угловые
12
0
Фолы
14
15
Офсайды
2
3
Судейская бригада
Главный судья
Иван Арсидес Бартон
(Сальвадор)
Боковой судья
Давид Моран
(Сальвадор)
Боковой судья
Антонио Пупиро
(Сальвадор)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Узнать больше по теме
Мундиаль: откуда взялось слово и что оно значит
В спортивных новостях слово «мундиаль» встречается постоянно, но даже многие болельщики не сразу объяснят, что именно оно означает. Мундиаль — это чемпионат мира, чаще всего по футболу. Слово пришло из испанского и переводится как «мировой» или «всемирный». Ниже — почему термин закрепился в русском спортивном языке и когда его лучше не путать с другими турнирами.
Читать дальше