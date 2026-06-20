Турция в большинстве уступила Парагваю и лишилась шансов выйти из группы ЧМ

Сборная Турции потерпела поражение от команды Парагвая со счётом 0:1 во втором туре группового этапа чемпионата мира по футболу. Матч состоялся в Санта-Кларе (штат Калифорния, США).
Автором единственного гола стал Матиас Галарса. Он отправил мяч в ворота соперника через 64 секунды после стартового свистка, что стало рекордом турнира по скорости забитого мяча. Предыдущее достижение было установлено ранее в тот же игровой день: марокканец Исмаэль Сайбари забил на 71-й секунде встречи с шотландцами (1:0).
В концовке первого тайма сборная Парагвая оказалась в численном меньшинстве. Полузащитник Мигель Альмирон был удалён с поля за то, что прикрыл рот рукой в ходе конфликтной ситуации. Он стал первым футболистом в истории, получившим красную карточку за подобное нарушение в соответствии с новым правилом, которое появилось в этом году в рамках борьбы с проявлениями расизма и оскорблениями на поле.
Защитник парагвайской команды и московского «Динамо» Хуан Касерес вышел в стартовом составе и был заменён на 81-й минуте.
Сборная Турции, выступающая в группе D, потеряла шансы на выход в плей-офф. В первом туре турецкая команда уступила сборной Австралии (0:2), а в заключительном туре сыграет с хозяевами чемпионата командой США, на счету которой уже 6 очков после сегодняшней победы над Австралией и гарантированное первое место в группе. У Австралии и Парагвая по 3 очка, и они поборются за второе место в группе. Шансы попасть в 1/16 финала останутся и у третьей команды, но Турция уже не может претендовать на третье место, поскольку даже в случае победы над США уступит и Австралии, и Парагваю по личным встречам. Заключительные матчи этой группы пройдут в ночь на 26 июня по московскому времени.
Турки стали второй командой, лишившейся возможности продолжить борьбу за титул. Ранее стало известно, что в группе С последнего места не избежать сборной Гаити.
Чемпионат мира, проходящий в США, Канаде и Мексике, завершится 19 июля. В турнире впервые участвуют 48 команд. Действующим победителем мирового первенства является сборная Аргентины.
Винченцо Монтелла
Густаво Альфаро
Матиас Галарса
(Хулио Энкисо)
2′
23
Угурджан Чакыр
18
Мерт Мюльдюр
11
Кенан Йылдыз
8
Арда Гюлер
3
Мерих Демирал
10
Хакан Чалханоглу
20
Ферди Кадиоглу
70′
13
Эрен Элмали
71′
19
Юнус Акгюн
60′
26
Джан Узун
7
Керем Актюркоглу
46′
21
Барыш Йылмаз
14
Абдюлкерим Бардакджы
86′
6
Оркун Кекчю
16
Исмаил Юкшек
60′
9
Дениз Гюль
12
Орландо Хиль
6
Хуниор Алонсо
10
Мигель Альмирон
45+3′
15
Густаво Гомес
3
Омар Альдерете
14
Андрес Кубас
4
Хуан Хосе Касерес
81′
26
Алехандро Майдана
23
Матиас Галарса
4′
90′
13
Хосе Канале
8
Диего Гомес
67′
2
Густаво Веласкес
25
Исидро Питта
46′
16
Дамиан Бобадилья
19
Хулио Энкисо
90′
21
Габриэль Авалос
Главный судья
Иван Арсидес Бартон
(Сальвадор)
Боковой судья
Давид Моран
(Сальвадор)
Боковой судья
Антонио Пупиро
(Сальвадор)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти