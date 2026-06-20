Турция в большинстве уступила Парагваю и лишилась шансов выйти из группы ЧМ

Сборная Турции, выступающая в группе D, потеряла шансы на выход в плей-офф. В первом туре турецкая команда уступила сборной Австралии (0:2), а в заключительном туре сыграет с хозяевами чемпионата командой США, на счету которой уже 6 очков после сегодняшней победы над Австралией и гарантированное первое место в группе. У Австралии и Парагвая по 3 очка, и они поборются за второе место в группе. Шансы попасть в 1/16 финала останутся и у третьей команды, но Турция уже не может претендовать на третье место, поскольку даже в случае победы над США уступит и Австралии, и Парагваю по личным встречам. Заключительные матчи этой группы пройдут в ночь на 26 июня по московскому времени.