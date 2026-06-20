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Турция в большинстве уступила Парагваю и лишилась шансов выйти из группы ЧМ

Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу парагвайцев.

Источник: Reuters

Сборная Турции потерпела поражение от команды Парагвая со счётом 0:1 во втором туре группового этапа чемпионата мира по футболу. Матч состоялся в Санта-Кларе (штат Калифорния, США).

Автором единственного гола стал Матиас Галарса. Он отправил мяч в ворота соперника через 64 секунды после стартового свистка, что стало рекордом турнира по скорости забитого мяча. Предыдущее достижение было установлено ранее в тот же игровой день: марокканец Исмаэль Сайбари забил на 71-й секунде встречи с шотландцами (1:0).

В концовке первого тайма сборная Парагвая оказалась в численном меньшинстве. Полузащитник Мигель Альмирон был удалён с поля за то, что прикрыл рот рукой в ходе конфликтной ситуации. Он стал первым футболистом в истории, получившим красную карточку за подобное нарушение в соответствии с новым правилом, которое появилось в этом году в рамках борьбы с проявлениями расизма и оскорблениями на поле.

Защитник парагвайской команды и московского «Динамо» Хуан Касерес вышел в стартовом составе и был заменён на 81-й минуте.

Сборная Турции, выступающая в группе D, потеряла шансы на выход в плей-офф. В первом туре турецкая команда уступила сборной Австралии (0:2), а в заключительном туре сыграет с хозяевами чемпионата командой США, на счету которой уже 6 очков после сегодняшней победы над Австралией и гарантированное первое место в группе. У Австралии и Парагвая по 3 очка, и они поборются за второе место в группе. Шансы попасть в 1/16 финала останутся и у третьей команды, но Турция уже не может претендовать на третье место, поскольку даже в случае победы над США уступит и Австралии, и Парагваю по личным встречам. Заключительные матчи этой группы пройдут в ночь на 26 июня по московскому времени.

Турки стали второй командой, лишившейся возможности продолжить борьбу за титул. Ранее стало известно, что в группе С последнего места не избежать сборной Гаити.

Чемпионат мира, проходящий в США, Канаде и Мексике, завершится 19 июля. В турнире впервые участвуют 48 команд. Действующим победителем мирового первенства является сборная Аргентины.

Турция
0:1
Первый тайм: 0:1
Парагвай
Футбол, Чемпионат мира, Группа D
20.06.2026, 06:00 (МСК UTC+3)
Levi's Stadium
Главные тренеры
Винченцо Монтелла
Густаво Альфаро
Голы
Парагвай
Матиас Галарса
(Хулио Энкисо)
2′
Составы команд
Турция
23
Угурджан Чакыр
18
Мерт Мюльдюр
11
Кенан Йылдыз
8
Арда Гюлер
3
Мерих Демирал
10
Хакан Чалханоглу
20
Ферди Кадиоглу
70′
13
Эрен Элмали
71′
19
Юнус Акгюн
60′
26
Джан Узун
7
Керем Актюркоглу
46′
21
Барыш Йылмаз
14
Абдюлкерим Бардакджы
86′
6
Оркун Кекчю
16
Исмаил Юкшек
60′
9
Дениз Гюль
Парагвай
12
Орландо Хиль
6
Хуниор Алонсо
10
Мигель Альмирон
45+3′
15
Густаво Гомес
3
Омар Альдерете
14
Андрес Кубас
4
Хуан Хосе Касерес
81′
26
Алехандро Майдана
23
Матиас Галарса
4′
90′
13
Хосе Канале
8
Диего Гомес
67′
2
Густаво Веласкес
25
Исидро Питта
46′
16
Дамиан Бобадилья
19
Хулио Энкисо
90′
21
Габриэль Авалос
Статистика
Турция
Парагвай
Желтые карточки
1
1
Красные карточки
0
1
Голевые моменты
1
1
Удары (всего)
32
7
Удары в створ
5
2
Угловые
12
0
Фолы
14
15
Офсайды
2
3
Судейская бригада
Главный судья
Иван Арсидес Бартон
(Сальвадор)
Боковой судья
Давид Моран
(Сальвадор)
Боковой судья
Антонио Пупиро
(Сальвадор)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти