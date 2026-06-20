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Неймар сможет сыграть в следующем матче Бразилии на ЧМ

Первые две игры лучший бомбардир в истории сборной Бразилии пропустил из-за травмы.

Источник: Reuters

Нападающий Неймар, являющийся лучшим бомбардиром в истории сборной Бразилии по футболу, восстановился после травмы и будет включён в заявку на матч чемпионата мира против команды Шотландии. Как сообщил на пресс-конференции главный тренер бразильской сборной Карло Анчелотти, футболист вернулся в строй.

Ранее форвард пропустил две встречи мирового первенства из-за повреждения. Перед началом турнира у него была диагностирована травма икроножной мышцы.

«Неймар будет тренироваться индивидуально в субботу, в воскресенье вернется к тренировкам с командой, а потом будет вызван на матч против сборной Шотландии», — заявил Анчелотти.

Футбол
Чемпионат мира 2026
Группа C, 25.06.2026, 1:00
Шотландия
-
Бразилия
-

Неймару 34 года, он не выступал за сборную Бразилии с 2023 года. В составе национальной команды футболист становился олимпийским чемпионом и серебряным призёром Игр, одержал победу на Кубке конфедераций и дошёл до финала Кубка Америки. Неймар удерживает рекорд по количеству голов за сборную Бразилии: на его счету 79 мячей в 128 матчах.

Сегодня сборная Бразилии одержала первую победу на чемпионате мира — 2026. Во втором туре команда обыграла сборную Гаити со счётом 3:0 и вышла в лидеры группы С с 4 очками. Ранее бразильцы сыграли вничью с марокканцами (1:1). Заключительный матч группового этапа бразильцы проведут в ночь на 25 июня по московскому времени.

Бразилия
3:0
Первый тайм: 3:0
Гаити
Футбол, Чемпионат мира, Группа C
20.06.2026, 03:30 (МСК UTC+3)
Lincoln Financial Field
Главные тренеры
Карло Анчелотти
Себастьен Минье
Голы
Бразилия
Матеус Кунья
23′
Матеус Кунья
(Винисиус Жуниор)
36′
Винисиус Жуниор
(Лукас Пакета)
45+3′
Составы команд
Бразилия
1
Алиссон
13
Данилу Луис
16
Дуглас Сантос
65′
5
Каземиру
4
Маркиньос
3
Габриэл Магальяйнс
8
Бруну Гимарайнс
81′
18
Данилу Сантос
20
Лукас Пакета
64′
19
Эндрик
9
Матеус Кунья
64′
22
Габриел Мартинелли
11
Рафинья
40′
26
Райан
7
Винисиус Жуниор
81′
Гаити
1
Джонни Пласид
8
Мартен Эксперьенс
4
Рикардо Аде
22
Жан-Кевен Дюверн
5
Ханнес Делькруа
17
Жан-Жак Дэнли
72′
2
Карлан Аркус
4′
46′
18
Вильсон Изидор
21
Жосуэ Казимир
63′
11
Луис Дидсон
15
Рубен Провиденс
71′
16
Ленни Жозеф
20
Францди Пьерро
45+4′
46′
25
Доминик Симон
10
Жан-Рикне Беллегард
81′
7
Деррик Этьенн
Статистика
Бразилия
Гаити
Желтые карточки
1
3
Голевые моменты
1
3
Удары (всего)
8
7
Удары в створ
5
3
Угловые
4
4
Фолы
13
15
Офсайды
8
4
Судейская бригада
Главный судья
Алехандро Хосе Эрнандес Эрнандес
(Испания)
Боковой судья
Хосе Энрике Наранхо Перес
(Испания)
Боковой судья
Диего Санчес Рохо
(Испания)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти