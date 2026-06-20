Неймар сможет сыграть в следующем матче Бразилии на ЧМ

Неймару 34 года, он не выступал за сборную Бразилии с 2023 года. В составе национальной команды футболист становился олимпийским чемпионом и серебряным призёром Игр, одержал победу на Кубке конфедераций и дошёл до финала Кубка Америки. Неймар удерживает рекорд по количеству голов за сборную Бразилии: на его счету 79 мячей в 128 матчах.