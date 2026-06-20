Неймар сможет сыграть в следующем матче Бразилии на ЧМ

Нападающий Неймар, являющийся лучшим бомбардиром в истории сборной Бразилии по футболу, восстановился после травмы и будет включён в заявку на матч чемпионата мира против команды Шотландии. Как сообщил на пресс-конференции главный тренер бразильской сборной Карло Анчелотти, футболист вернулся в строй.
Ранее форвард пропустил две встречи мирового первенства из-за повреждения. Перед началом турнира у него была диагностирована травма икроножной мышцы.
«Неймар будет тренироваться индивидуально в субботу, в воскресенье вернется к тренировкам с командой, а потом будет вызван на матч против сборной Шотландии», — заявил Анчелотти.
Неймару 34 года, он не выступал за сборную Бразилии с 2023 года. В составе национальной команды футболист становился олимпийским чемпионом и серебряным призёром Игр, одержал победу на Кубке конфедераций и дошёл до финала Кубка Америки. Неймар удерживает рекорд по количеству голов за сборную Бразилии: на его счету 79 мячей в 128 матчах.
Сегодня сборная Бразилии одержала первую победу на чемпионате мира — 2026. Во втором туре команда обыграла сборную Гаити со счётом 3:0 и вышла в лидеры группы С с 4 очками. Ранее бразильцы сыграли вничью с марокканцами (1:1). Заключительный матч группового этапа бразильцы проведут в ночь на 25 июня по московскому времени.
Карло Анчелотти
Себастьен Минье
Матеус Кунья
23′
Матеус Кунья
(Винисиус Жуниор)
36′
Винисиус Жуниор
(Лукас Пакета)
45+3′
1
Алиссон
13
Данилу Луис
16
Дуглас Сантос
65′
5
Каземиру
4
Маркиньос
3
Габриэл Магальяйнс
8
Бруну Гимарайнс
81′
18
Данилу Сантос
20
Лукас Пакета
64′
19
Эндрик
9
Матеус Кунья
64′
22
Габриел Мартинелли
11
Рафинья
40′
26
Райан
7
Винисиус Жуниор
81′
1
Джонни Пласид
8
Мартен Эксперьенс
4
Рикардо Аде
22
Жан-Кевен Дюверн
5
Ханнес Делькруа
17
Жан-Жак Дэнли
72′
2
Карлан Аркус
4′
46′
18
Вильсон Изидор
21
Жосуэ Казимир
63′
11
Луис Дидсон
15
Рубен Провиденс
71′
16
Ленни Жозеф
20
Францди Пьерро
45+4′
46′
25
Доминик Симон
10
Жан-Рикне Беллегард
81′
7
Деррик Этьенн
Главный судья
Алехандро Хосе Эрнандес Эрнандес
(Испания)
Боковой судья
Хосе Энрике Наранхо Перес
(Испания)
Боковой судья
Диего Санчес Рохо
(Испания)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти