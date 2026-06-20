62 удара, 0 голов: Турция установила антирекорд ЧМ по футболу

Сборная Турции установила антирекорд чемпионата мира по футболу, не сумев забить ни одного гола при 62 ударах по воротам за два матча турнира. Об этом сообщает статистический портал Opta.
Турецкая команда досрочно потеряла шансы на выход в плей-офф мирового первенства после поражений от сборных Австралии (0:2) и Парагвая (0:1) в первых двух встречах группового этапа. В субботу сборная Парагвая, играя в меньшинстве, одержала победу над командой Турции со счетом 1:0 в матче группы D, который состоялся в Сан-Франциско.
За два матча группового раунда футболисты сборной Турции нанесли 62 удара по воротам соперников. Как уточняет Opta, это наибольшее количество попыток без забитого гола в любом двухматчевом отрезке соревнований за всю историю турнира. Статистика ведется с 1966 года.
Портал также отмечает, что защитник сборной Турции Абдюлькерим Бардакджи установил рекорд чемпионата мира по количеству точных передач в одном матче без единой ошибки. Спортсмен отдал 98 передач.
По ходу встречи группового этапа ЧМ-2026 против сборной Парагвая (0:1) Бардакджи выполнил 98 передач, и все они оказались точными. Футболист превзошел достижение защитника сборной США Криса Ричардса (83), установленное в первом туре ЧМ-2026 также в игре против Парагвая (4:1). При этом до нынешнего турнира с момента начала ведения статистики (с 1966 года) ни одному игроку с более чем 80 передачами не удавалось добиться 100-процентной точности по данному показателю.
Сборная Турции проиграла два матча и досрочно лишилась возможности выйти в плей-офф. Ей остается провести еще один матч с хозяевами турнира США, которые досрочно выиграли группу D, после чего турецкие футболисты отправятся домой независимо от исхода.
Чемпионат мира по футболу с участием 48 сборных проходит с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике.
Винченцо Монтелла
Густаво Альфаро
Матиас Галарса
(Хулио Энкисо)
2′
23
Угурджан Чакыр
18
Мерт Мюльдюр
11
Кенан Йылдыз
8
Арда Гюлер
3
Мерих Демирал
10
Хакан Чалханоглу
20
Ферди Кадиоглу
70′
13
Эрен Элмали
71′
19
Юнус Акгюн
60′
26
Джан Узун
7
Керем Актюркоглу
46′
21
Барыш Йылмаз
14
Абдюлкерим Бардакджы
86′
6
Оркун Кекчю
16
Исмаил Юкшек
60′
9
Дениз Гюль
12
Орландо Хиль
6
Хуниор Алонсо
10
Мигель Альмирон
45+3′
15
Густаво Гомес
3
Омар Альдерете
14
Андрес Кубас
4
Хуан Хосе Касерес
81′
26
Алехандро Майдана
23
Матиас Галарса
4′
90′
13
Хосе Канале
8
Диего Гомес
67′
2
Густаво Веласкес
25
Исидро Питта
46′
16
Дамиан Бобадилья
19
Хулио Энкисо
90′
21
Габриэль Авалос
Главный судья
Иван Арсидес Бартон
(Сальвадор)
Боковой судья
Давид Моран
(Сальвадор)
Боковой судья
Антонио Пупиро
(Сальвадор)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти