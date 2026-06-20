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Турция
0
:
Парагвай
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П1
X
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Футбол. ЧМ-2026
завершен
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62 удара, 0 голов: Турция установила антирекорд ЧМ по футболу

Сборная Турции установила антирекорд в двух матчах с Австралией и Парагваем, вылетев с турнира.

Источник: Reuters

Сборная Турции установила антирекорд чемпионата мира по футболу, не сумев забить ни одного гола при 62 ударах по воротам за два матча турнира. Об этом сообщает статистический портал Opta.

Турецкая команда досрочно потеряла шансы на выход в плей-офф мирового первенства после поражений от сборных Австралии (0:2) и Парагвая (0:1) в первых двух встречах группового этапа. В субботу сборная Парагвая, играя в меньшинстве, одержала победу над командой Турции со счетом 1:0 в матче группы D, который состоялся в Сан-Франциско.

За два матча группового раунда футболисты сборной Турции нанесли 62 удара по воротам соперников. Как уточняет Opta, это наибольшее количество попыток без забитого гола в любом двухматчевом отрезке соревнований за всю историю турнира. Статистика ведется с 1966 года.

Портал также отмечает, что защитник сборной Турции Абдюлькерим Бардакджи установил рекорд чемпионата мира по количеству точных передач в одном матче без единой ошибки. Спортсмен отдал 98 передач.

По ходу встречи группового этапа ЧМ-2026 против сборной Парагвая (0:1) Бардакджи выполнил 98 передач, и все они оказались точными. Футболист превзошел достижение защитника сборной США Криса Ричардса (83), установленное в первом туре ЧМ-2026 также в игре против Парагвая (4:1). При этом до нынешнего турнира с момента начала ведения статистики (с 1966 года) ни одному игроку с более чем 80 передачами не удавалось добиться 100-процентной точности по данному показателю.

Сборная Турции проиграла два матча и досрочно лишилась возможности выйти в плей-офф. Ей остается провести еще один матч с хозяевами турнира США, которые досрочно выиграли группу D, после чего турецкие футболисты отправятся домой независимо от исхода.

Чемпионат мира по футболу с участием 48 сборных проходит с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике.

Турция
0:1
Первый тайм: 0:1
Парагвай
Футбол, Чемпионат мира, Группа D
20.06.2026, 06:00 (МСК UTC+3)
Levi's Stadium
Главные тренеры
Винченцо Монтелла
Густаво Альфаро
Голы
Парагвай
Матиас Галарса
(Хулио Энкисо)
2′
Составы команд
Турция
23
Угурджан Чакыр
18
Мерт Мюльдюр
11
Кенан Йылдыз
8
Арда Гюлер
3
Мерих Демирал
10
Хакан Чалханоглу
20
Ферди Кадиоглу
70′
13
Эрен Элмали
71′
19
Юнус Акгюн
60′
26
Джан Узун
7
Керем Актюркоглу
46′
21
Барыш Йылмаз
14
Абдюлкерим Бардакджы
86′
6
Оркун Кекчю
16
Исмаил Юкшек
60′
9
Дениз Гюль
Парагвай
12
Орландо Хиль
6
Хуниор Алонсо
10
Мигель Альмирон
45+3′
15
Густаво Гомес
3
Омар Альдерете
14
Андрес Кубас
4
Хуан Хосе Касерес
81′
26
Алехандро Майдана
23
Матиас Галарса
4′
90′
13
Хосе Канале
8
Диего Гомес
67′
2
Густаво Веласкес
25
Исидро Питта
46′
16
Дамиан Бобадилья
19
Хулио Энкисо
90′
21
Габриэль Авалос
Статистика
Турция
Парагвай
Желтые карточки
1
1
Красные карточки
0
1
Удары (всего)
32
7
Удары в створ
5
2
Угловые
12
0
Фолы
14
15
Офсайды
2
3
Судейская бригада
Главный судья
Иван Арсидес Бартон
(Сальвадор)
Боковой судья
Давид Моран
(Сальвадор)
Боковой судья
Антонио Пупиро
(Сальвадор)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти