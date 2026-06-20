62 удара, 0 голов: Турция установила антирекорд ЧМ по футболу

По ходу встречи группового этапа ЧМ-2026 против сборной Парагвая (0:1) Бардакджи выполнил 98 передач, и все они оказались точными. Футболист превзошел достижение защитника сборной США Криса Ричардса (83), установленное в первом туре ЧМ-2026 также в игре против Парагвая (4:1). При этом до нынешнего турнира с момента начала ведения статистики (с 1966 года) ни одному игроку с более чем 80 передачами не удавалось добиться 100-процентной точности по данному показателю.